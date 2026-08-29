Pogačar po těžkém pádu končí na Vueltě. Záchranáři ho odvezli do nemocnice

Rozsah jeho zranění nebyl bezprostředně po nehodě známý. Pogačar měl viditelně poraněný obličej a problémy v oblasti levého ramene či klíční kosti, konkrétní diagnózu ale jeho tým UAE Team Emirates-XRG v prvních hodinách nepotvrdil.
Pro Vueltu jde o zásadní okamžik. Pogačar vstupoval do osmé etapy jako jasný lídr celkového pořadí s náskokem 3:50 před Enricem Masem. Během prvních sedmi dnů navíc vyhrál tři etapy a směřoval za jediným triumfem z trojice Grand Tours, který mu v kariéře dosud chyběl.
Jeho odstoupení znamená, že červený dres přechází na Mase a boj o celkové vítězství se během jediného pádu zásadně otevřel.
Pro samotného Pogačara jde také o mimořádnou situaci. Podle španělské RTVE je to vůbec poprvé v jeho profesionální kariéře, kdy nedokončí etapový závod. Slovinec se přitom na Vueltu vrátil s možností zařadit se mezi několik málo cyklistů historie, kteří dokázali vyhrát Tour de France, Giro d'Italia i Vueltu.
AKTUALIZOVÁNO 19:08: Lékař potvrdil poranění hlavy, podezření je také na vážnější zranění klíční kosti
První konkrétnější informace o Pogačarově zdravotním stavu přinesla španělská RTVE. Lékař závodu Álvaro Ortiz uvedl, že slovinský cyklista utrpěl kraniocerebrální trauma a existuje podezření na zlomeninu či luxaci v oblasti levého akromioklavikulárního skloubení.
Pogačar byl převezen do nemocnice ve Valencii k podrobnějším vyšetřením. V této chvíli tedy stále nebyla potvrzena zlomenina klíční kosti ani další konkrétní zranění.
Sportovní důsledky už byly jasné. Pogačar Vueltu definitivně opustil a Enric Mas převzal vedení závodu. Španěl se přitom po etapě rozhodl červený dres symbolicky neobléct s vysvětlením, že jej sportovně nevybojoval, ale získal po pádu soupeře.
AKTUALIZOVÁNO 22:07: Pogačar má zlomenou klíční kost i krční obratel a utrpěl otřes mozku
Večer zveřejnil UAE Team Emirates-XRG definitivní lékařskou zprávu a rozsah Pogačarových zranění je podstatně vážnější, než naznačovaly první informace z trati.
Vyšetření potvrdilo otřes mozku, dislokovanou zlomeninu levé klíční kosti, stabilní zlomeninu sedmého krčního obratle C7 a četné odřeniny. Podle lékařského ředitele týmu Adriana Rotunna je Pogačar ve stabilizovaném stavu a vyšetření neprokázala další vážná zranění ani neurologické následky.
Zlomená klíční kost bude vyžadovat operaci. Lékaři však zákrok kvůli opatřením souvisejícím s otřesem mozku odložili. Pogačar zůstává pod dohledem zdravotnického týmu, který má další informace zveřejnit po operaci.
Nehoda tak definitivně ukončila nejen jeho útok na první vítězství na Vueltě. Vzhledem k potvrzené zlomenině krčního obratle, otřesu mozku a nutné operaci klíční kosti nyní vzniká také otázka, jak velkou část zbývající sezony bude muset vynechat. UAE Team Emirates-XRG zatím žádný termín návratu nezveřejnil.
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Zdroje: Reuters – Pogacar forced to abandon Vuelta after stage eight crash, Mas takes overall lead [1], RTVE – Tadej Pogacar, fuera de la Vuelta con un traumatismo cranoencefálico y una posible fractura en la clavícula [2], La Vuelta – Enric Mas: „Tadej crashed, I didn't win the red jersey“ [3], Cycling Weekly – Concussion, and shoulder and cervical fractures; Tadej Pogačar's injuries confirmed by team doctor after Vuelta crash [4].