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Noční spoje pod dohledem. Kontrola v ostravské MHD ukončila jízdu stovkám lidí

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Při noční bezpečnostní akci v ostravské MHD zkontrolovali asistenti přepravy a strážníci přes 1500 lidí v 65 spojích. Více než 200 cestujících muselo vozy opustit kvůli porušení přepravních podmínek, nejčastěji kvůli chybějící platné jízdence.
Noční spoje pod dohledem. Kontrola v ostravské MHD ukončila jízdu stovkám lidí

Noční spoje pod dohledem. Kontrola v ostravské MHD ukončila jízdu stovkám lidí

Zdroj: DPO
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 14:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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