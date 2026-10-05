Noční spoje pod dohledem. Kontrola v ostravské MHD ukončila jízdu stovkám lidí

Noční spoje pod dohledem. Kontrola v ostravské MHD ukončila jízdu stovkám lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Noční spoje pod dohledem. Kontrola v ostravské MHD ukončila jízdu stovkám lidíZdroj: DPO
Článek byl publikován 05.10.2026 14:31
Bývalý ostravský poslanec za ČSSD (nyní SOCDEM) Petr Wolf dnes u Okresního soudu v Ostravě dostal jeden rok...
První humanoidní robot na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava se jmenuje Adam. Jméno vybrala...
Karviná v parku Boženy Němcové zahájila zkušební provoz solankového inhalatoria. Jeho vybudování stálo...
Hokejisté Hradce Králové sice v utkání 8. kola extraligy prohrávali s Vítkovicemi v polovině už 0:2, skóre...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →