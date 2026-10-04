Němky 60+ tohle nosí celý podzim. Češky to zatím neznají a zbytečně škaredé kabáty

Ráno je sotva deset stupňů, odpoledne se oteplí a dlouhý zimní kabát je na procházku nebo nákup zbytečně těžký. Německé stylistky, které radí ženám po padesátce a šedesátce, mají na tohle počasí jasného favorita. V českých časopisech ho většinou předvádějí mladé influencerky, takže si ho mnoho žen spojuje spíš s dvacetiletými. Přitom zralé postavě sluší výborně. Semišová bunda se vrací
Řeč je o bundě ze semiše, tedy z broušené kůže s měkkým, sametově matným povrchem. Módní domy i magazíny v Německu a u nás ji řadí mezi největší hity letošního podzimu. Stylistka Tanja Jager, která na svém blogu radí ženám nad 50 let, ji považuje za ideální kousek na přechodné období. Zahřeje, když ráno fouká, a přitom neváží tolik jako zimní kabát.
Matný povrch navíc působí jemněji než lesklá hladká kůže. Kdo se bojí, že v kožené bundě bude vypadat jako motorkářka, u semiše tenhle problém mít nebude.
Přečtěte si také: Stylistka pozná do 5 vteřin, jestli máte správnou velikost podprsenky. Stačí jí jediný pohled na vaše ramena Foto: Freepik.com Nejlépe v teplé hnědé
Nejjistější volbou jsou hnědé tóny. Koňaková, karamelová, čokoládová nebo světle béžová se hodí skoro ke všemu, co už máte doma ve skříni. Ladí s podzimní přírodou a obličeji po šedesátce obvykle lichotí víc než tvrdá černá.
Pokud máte chuť na barvu, zkuste vínovou. Působí výrazně, ale pořád elegantně.
Džíny, svetr a mokasíny
Nejjednodušší podzimní kombinace? Tmavé rovné džíny, krémový svetr z jemné vlny nebo kašmíru a přes to hnědá semišová bunda. Pod ni se stejně dobře hodí rolák nebo obyčejné bílé tričko.
Přečtěte si také: Polské seniorky to dělají každé ráno. 1 sklenice tohoto nápoje nalačno a cítí se o 10 let mladší
Na nohy patří mokasíny nebo polobotky bez podpatku, které letos podle německých i českých módních webů vytlačují tenisky. Na slavnostnější odpoledne vezměte bundu přes jednoduché úpletové šaty a k tomu kozačky.
Foto: Freepik.com Kde má bunda končit
O tom, jestli vám bunda sluší, rozhoduje hlavně střih. Šev na ramenou má končit přesně tam, kde končí vaše rameno. Když padá hluboko na paži a rukávy zakrývají půlku dlaně, bunda je vám velká.
Důležitá je i délka. Bunda, která končí přesně v nejširší části boků, postavu opticky rozšíří. Lépe vypadá model do pasu nebo na horní část boků. Obří oversize střihy raději nechte v obchodě, protože zralé postavě víc lichotí bunda volnější, ale kopírující tělo.
Přečtěte si také: Italské seniorky po 60 si na zimu nechávají stříhat tenhle účes. Zjemní vrásky a opticky ubere 8 let Semiš a déšť
Semiš vodu nemá rád. Novou bundu proto ještě před prvním nošením ošetřete impregnačním sprejem a postup během sezony občas zopakujte. Když zmokne, pověste ji na ramínko a nechte volně uschnout. Na topení ani k radiátoru ji nedávejte. Suchý povrch pak jemně prokartáčujte, aby se vlas zase narovnal.
Na vyloženě deštivé dny si nechte v záloze bundu z hladké kůže nebo kabát. Semiš vytáhněte, když je sucho, a bude vám dělat radost řadu let.
Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://styleclassyandcolorful.com/10-leder-outfits-fuer-den-herbst-trend-inspiration-fuer-frauen-ueber-50/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/bomber-kratky-trenckot-a-semisova-bunda-ovladnou-podzim-ne-kazdy-strih-ale-lichoti-zralym-zenam/, https://www.breuninger.com/de/editorial/mode/modetrends-herbst-outfits-damen/, https://www.edelfabrik.de/modetrends-herbst-2026/, https://www.zeny.cz/clanek/moda/109711/nejvetsi-trend-podzimu-semisove-boty-budete-chtit-nosit-uplne-ke-vsemu, https://deavita.com/style/mode/blouson-lederjacke-ab-60-elegant-stylen-2129759r.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47943-trendy-bundy-na-podzim-2026 Přečtěte si také: Tahle 1 věc na kabelce je podle stylistů největší prohřešek. Má ji 8 z 10 Češek a působí pak levně