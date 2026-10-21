Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Měnit práci každé dva roky? Rozhoduje spíš to, zda se ještě učíte, než počet let v CV

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Doporučení měnit zaměstnání každé dva až tři roky patří k nejčastěji citovaným pravidlům kariérního plánování. V praxi je ale situace složitější. Záleží na oboru, pozici, fázi kariéry i na tom, co člověku práce přináší, a co už mu dávat přestala.
Produktivita práce

Produktivita práce

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 17:12

Reklama
Další články z Epeníze
Chybička se vloudila. Nakonec ale Tomio hlasování spustil
Chybička se vloudila. Nakonec ale Tomio hlasování spustil
Bystrý jako dítě ve školce: Trump se v Kansasu chlubil poznáním žirafy a sklidil brutální výsměch
Bystrý jako dítě ve školce: Trump se v Kansasu chlubil poznáním žirafy a sklidil brutální výsměch

Republikáni v Kansasu bojují o křeslo v Senátu, které ještě nedávno považovali za jisté, a Donald Trump jim...

Peklo v práci. S šikanou v zaměstnání má zkušenosti každý pátý Čech
Peklo v práci. S šikanou v zaměstnání má zkušenosti každý pátý Čech

Když se řekne šikana, většina lidí si vybaví školní chodbu, partu pubescentů a bezmocného spolužáka. Jenže...

Dominik Hašek se zastal novinářů. Poukázal na Macinkovo zesměšňování
Dominik Hašek se zastal novinářů. Poukázal na Macinkovo zesměšňování

Bývalá gólmanská legenda se na sociální síti X vyjadřuje poměrně často. Většinou k samotnému dění v NHL,...

Inflace jako Trumpova noční můra: Žádný prezident na tom u voličů nebyl hůř
Inflace jako Trumpova noční můra: Žádný prezident na tom u voličů nebyl hůř

Donald Trump přesvědčuje voliče, že americká ekonomika vstupuje do zlatého věku a zdražování je plně pod...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.