Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Mám 1 kg brambor a 1 cibuli. Místo bramboráků peču plech, na který se celá rodina sesype

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na pánvi syčí čtvrtá várka placek, první už na talíři vychladly a sporák je samý tuk. Kdo někdy smažil bramboráky pro celou rodinu, tuhle scénu zná. Já proto stejné těsto...
Mám 1 kg brambor a 1 cibuli. Místo bramboráků peču plech, na který se celá rodina sesype

Mám 1 kg brambor a 1 cibuli. Místo bramboráků peču plech, na který se celá rodina sesype

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:29

Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Tchyně nevěřila, že tuhle svíčkovou dělám bez smetany. Na neděli zmizela první a recept chtěla celá rodina
Tchyně nevěřila, že tuhle svíčkovou dělám bez smetany. Na neděli zmizela první a recept chtěla celá rodina
Instalatér radí: tuk z pánve nikdy nelijte do dřezu. Místo toho použijte 1 věc z kuchyně
Instalatér radí: tuk z pánve nikdy nelijte do dřezu. Místo toho použijte 1 věc z kuchyně

Je večer, řízky jsou dosmažené a v pánvi zůstala lesklá vrstvička tuku. Skoro automaticky s ní zamíříte ke...

Babička mě naučila 1 trik na kysané zelí. Vydrží do jara a nezplesniví
Babička mě naučila 1 trik na kysané zelí. Vydrží do jara a nezplesniví

Je leden. Zvednete víko zeláku a na hladině uvidíte bílý škraloup. Zelí, na které jste se celý podzim...

Za socialismu stálo pár korun a měla ho každá hospodyně v kredenci. Dnes je z něj sběratelská rarita
Za socialismu stálo pár korun a měla ho každá hospodyně v kredenci. Dnes je z něj sběratelská rarita

Vyklízíte kredenc po babičce a v ruce držíte porcelánový hrnek s makovicí nebo s modrým cibulákem. Pila se...

Ani pomeranč, ani jablko. Na svatomartinskou husu patří 1 surovina, díky které je maso měkké a kůže křupe
Ani pomeranč, ani jablko. Na svatomartinskou husu patří 1 surovina, díky které je maso měkké a kůže křupe

Husa voní celým bytem, hosté sedí u stolu a vy ji slavnostně vytahujete z trouby. Maso je šťavnaté, kůže...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.