Lidl chce prodávat mobilní tarify na víc než 30 trzích. V Česku přitom tři operátoři drží skoro 97 % SIM karet

Smlouvu podepsala 13. června Schwarz Group, skupina, pod kterou Lidl patří, s britskou telekomunikační firmou 1GLOBAL. Exkluzivita platí pět let a Schwarz Group k ní přidává kapitálový vstup, kupuje si v partnerovi 9,9% podíl. Seznam nových zemí 1GLOBAL nezveřejnila. Její tisková zpráva jen uvádí, že mobilní služby mají vznikat tam, kde Lidl provozuje prodejny. Česko mezi výslovně potvrzenými trhy chybí. Prodejny tu ale Lidl má, a navíc aplikaci Lidl Plus, se kterou firma počítá jako s hlavním kanálem pro prodej tarifů.
Velkoobchodní cenu virtuálním operátorům určují jejich vlastní soupeři
Podle výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu za rok 2025 měly T-Mobile, O2 a Vodafone v polovině roku 2025 dohromady 96,76 % aktivních SIM karet, tedy skoro 97 %. O zbytek se dělí desítky virtuálních operátorů, kteří v Česku formálně působí.
ČTÚ v analýze velkoobchodního trhu sám popisuje, proč se menší hráči neprosadí. Nemají snadno dostupný plnohodnotný velkoobchodní produkt pro balíčky, které kombinují hlas, SMS a data. Regulovaná nabídka dlouho nepokrývala celý maloobchodní produkt, takže si virtuální operátor konkurenceschopný tarif poskládat nedokázal. Cenu, za kterou nakupuje, navíc stanovují síťoví operátoři, tedy firmy, kterým má cenou konkurovat. Konkurence, které náklady určuje soupeř, ceny stlačit nedokáže.
Evropská komise ve srovnání cen mobilního připojení k internetu za rok 2024 zařadila Česko mezi nejdražší země EU, a to i po zohlednění kupní síly. Mezi nejkonkurenceschopnější trhy zařadila Rumunsko, Francii a Rakousko, kde podle ní hraje roli silnější konkurence a v některých případech i regulace.
Proč Lidl nemusí začínat od nuly jako běžný virtuální operátor
Lidl má fungovat jako plnohodnotný virtuální operátor s jasně rozdělenými rolemi. 1GLOBAL dodá technickou platformu, telekomunikační licence a vztahy se síťovými operátory. Lidl převezme zákazníky, marketing a prodej přes své prodejny a aplikaci Lidl Plus. Značka Lidl Connect dnes běží ve dvanácti zemích, kde má 1GLOBAL licence a partnerství s operátory. Dohoda ji má rozšířit na víc než 30 trhů.
Běžný český virtuální operátor má omezenou distribuci, minimální rozpočet na marketing a vyjednávací pozici odpovídající své velikosti. Lidl přichází s více než 12 000 prodejnami po Evropě, stamiliony zákazníků a s aplikací Lidl Plus, která v Česku funguje od roku 2020. Licence ani jednání s jednotlivými sítěmi nemusí řešit sám, obstará je partner, v němž si skupina koupila podíl. Pro desítky virtuálních operátorů, kteří se tu za léta neprosadili, je takové zázemí nedosažitelné.
S mobilními službami má Lidl zkušenosti. Ve Švýcarsku vstoupil na trh v roce 2019 přes partnerství s operátorem Salt. Pro Česko zatím chybí ceník, datum spuštění i jméno síťového operátora, na jehož infrastruktuře by služba běžela. Oficiální oznámení slibuje „jednoduché, dostupné“ tarify bez dlouhých závazků. Nic konkrétnějšího k českému trhu zatím zveřejněno nebylo.
Za 50 GB dat platí virtuální operátor síti 304 Kč ještě před marží
V Německu Lidl prodává tarif s 50 GB dat a neomezenými hovory i SMS. Zákazník za něj platí 14,99 eura na čtyři týdny, v přepočtu zhruba 375 Kč. Rakouský tarif L jde ještě níž, nabízí 100 GB za 9,50 eura měsíčně, tedy asi 240 Kč.
Český údaj pro srovnání přináší výroční zpráva ČTÚ za rok 2024. V referenční velkoobchodní nabídce T-Mobilu pro takzvané light virtuální operátory stál od listopadu 2024 datový balíček 50 GB celkem 304 Kč bez DPH. Tolik virtuální operátor zaplatí síti, ještě než připočte vlastní marži, zákaznický servis a distribuci. Přímo srovnávat ta čísla nelze, liší se trh, měna, daně i typ ceny. Přesto z nich vyplývá, že český virtuální operátor dá za samotná data bez DPH jen o zhruba 70 Kč méně, než kolik Lidl v Německu účtuje koncovému zákazníkovi i s hovory a SMS. Jaký ceník by Lidl nasadil v Česku, se z toho vyčíst nedá. Rozhodnou velkoobchodní podmínky, které vyjedná, a to, jak agresivní cenovou strategii zvolí.
Evropská komise u českého trhu výslovně popsala, že cenové pohyby jednoho hráče ostatní obvykle následují. Už samotný vstup silného konkurenta tak může rozhýbat retenční nabídky i veřejné akce všech tří síťových operátorů.
Jak zjistit přeplácení ještě před příchodem Lidlu
Čekat se změnou tarifu na Lidl nedává smysl, protože český start nemá datum a může jít o měsíce. Nejdřív se vyplatí zadat skutečnou spotřebu minut, SMS a dat do bezplatného srovnávače ČTÚ. Údaje do něj povinně vkládají sami operátoři, takže ukáže, jestli existuje levnější varianta.
Když ji najde, přijde na řadu smlouva. V ní je oprávněný kód uživatele, zkráceně OKU, a hned potom je potřeba ověřit, kdy končí závazek. Přenos čísla pak vyřizuje nový operátor a za standardních podmínek trvá několik pracovních dnů.
Jakmile stávající operátor zjistí, že zákazník odchází, může mu nabídnout retenční nabídku, tedy individuální cenu, ke které se pasivní zákazníci nemusí dostat.