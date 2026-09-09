Klasické solení masa jde stranou. Češi přebírají francouzský postup, po kterém zůstane šťavnaté

Pečené kuře vypadá na první pohled dokonale. Problém přijde, až když ho nakrojíte a maso uvnitř je suché a slané jenom navrchu. Sůl nasypaná těsně před vložením do trouby s tím většinou nic neudělá. Ve francouzských kuchyních proto sůl rozpouštějí rovnou ve vodě a maso do ní před pečením ponoří. Metoda se jmenuje saumure a pomalu si získává i české domácnosti.
Místo na plátek se sůl rozpouští ve vodě
Princip je jednoduchý. Místo aby maso dostalo sůl jen na povrch, celé se ponoří do slaného roztoku a nechá se v něm nějakou dobu odpočívat. Francouzi tomuhle nálevu říkají saumure a bez něj si spousta kuchařů pečené kuře ani nepředstaví. Anglicky mluvící svět zná stejnou věc pod názvem brining.
Nejde o žádnou novinku. Ve slané vodě se maso a ryby nakládaly už před staletími, protože sůl bránila množení bakterií a jídlo vydrželo déle. Časem se ukázalo, že stejný postup umí z obyčejného kusu masa udělat mnohem šťavnatější pokrm, a tak v kuchyni zůstal i potom, co konzervaci za nás převzaly lednice.
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Za vším stojí sůl a čas. Sůl ve slaném roztoku naruší svalová vlákna a trochu od sebe oddělí bílkoviny, takže v mase vznikne víc prostoru pro vodu. Maso pak část tekutiny z nálevu nasaje a je prosolené i uvnitř, ne jenom na kůži.
A tady přichází ten hlavní důvod, proč se to vyplatí. Při pečení a grilování maso vždycky ztratí velkou část vlastní šťávy a právě proto bývá vysušené. Kus, který si předtím natáhl vodu z láku, jde do trouby s rezervou navíc, takže i po upečení v něm něco zůstane. Výsledkem je jemnější a šťavnatější maso, které chutná stejně od kraje až po střed.
Kolik soli a jak dlouho maso namáčet
Roztok by měl mít aspoň 1,5 procenta soli, tedy nejméně 15 gramů na litr vody. Většina kuchařů sype víc, běžně kolem 50 až 100 gramů na litr, podle toho, jak rychle chce mít hotovo. Kolik soli nasypat a jak dlouho maso namáčet, se řídí jeho povahou. Jemné a libové kousky si vezmou slabší lák a stačí jim v něm chvilka. Masitější porce a kusy s kostí potřebují roztok koncentrovanější a čas delší, protože přes tuk a kost se sůl do svalu dostává pomaleji.
Přečtěte si také: Za socialismu stál 10 Kčs a měl ho v kuchyni každý. Dnes je z tohohle kráječe na vejce sběratelská rarita Poměr soli k vodě i doba nakládání se řídí tím, jak velký a tučný kus masa do láku jde. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Časy se řídí velikostí a druhem masa. Nakrájená kuřecí prsa nebo menší plátky stačí namočit na půl hodiny až hodinu. Vepřová kotleta chce podle tloušťky od půl hodiny po zhruba čtyři hodiny a celé kuře přibližně 4 až 8 hodin. U celé krůty se doba natahuje na 12 až 24 hodin a větší kusy se běžně nakládají přes noc. Kdo chce masu dodat i vůni, přihodí do roztoku snítku rozmarýnu, kousek citronové kůry, pár kuliček jalovce nebo stroužek česneku. Lžíce cukru navíc pomůže kůži při pečení pěkně zezlátnout.
Časy nakládání podle druhu a velikosti masa přehledně shrnuje následující tabulka:
Maso Doba v láku Nakrájená kuřecí prsa, menší plátky půl hodiny až hodina Vepřová kotleta (podle tloušťky) půl hodiny až 4 hodiny Kuře vcelku zhruba 4 až 8 hodin Krůta vcelku rozmezí 12 až 24 hodin Větší kusy přes noc Na které maso se hodí a na které ne Přečtěte si také: Ani sůl, ani ocet. Fazole se nenadýmají díky 1 surovině, kterou přidávají Mexičané po generace
Saumure má smysl hlavně u libového masa, které se v troubě rádo vysuší. Nejčastěji se do láku noří:
drůbež, tedy kuře a krůta; telecí; vepřová kotleta nebo panenka; z ryb bílé druhy.
Dobře reagují i krevety.
Naopak hovězí, jehněčí a zvěřinu si nechte bez nálevu. Tahle masa mají vlastní výraznou chuť a vůni a ve slaném roztoku by o část z nich přišla. U nich se vyplatí zůstat u klasického osolení a spíš si pohlídat správnou teplotu při pečení.
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Než maso z láku poputuje do trouby, vždycky ho pořádně osušte papírovou utěrkou. Mokrý povrch se špatně opéká, kdežto suchá kůže krásně zezlátne a zkřupne. U celého kuřete si někteří kuchaři dají práci navíc a nechají ho pak ještě pár hodin odkryté v lednici, aby kůže úplně proschla.
Pár věcí je dobré pohlídat kvůli bezpečnosti i chuti. Sůl a koření nejdřív krátce povařte ve vodě, ať se rozpustí, a lák pak nechte úplně vychladnout, teprve potom do něj vložte maso. Celou dobu nakládání držte maso v lednici, ať nestojí v teple. Použitý lák po vytažení masa vždycky vylijte, podruhé se nepoužívá. A při finálním dochucování sůl výrazně ubírejte, protože maso už je prosolené z nálevu.
Zdroje: https://www.madebykristina.cz/techniky/brining/, https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/brining-jako-zaruka-stavnateho-masa, https://fresh.iprima.cz/magazin/jak-na/jak-na-nejstavnatejsi-kure-krok-za-krokem, https://www.grilovani.cz/co-je-to-brine–nalev/, https://m.pikant.cz/tipy-triky/863-brining-jako-nejlepsi-technika-pro-nakladani-masa-kureci-i-jine-libove-maso-bude-mnohem-krehci-a-stavnatejsi.html