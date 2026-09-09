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Klasické solení masa jde stranou. Češi přebírají francouzský postup, po kterém zůstane šťavnaté

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Pečené kuře vypadá na první pohled dokonale. Problém přijde, až když ho nakrojíte a maso uvnitř je suché a slané jenom navrchu. Sůl nasypaná těsně před vložením do trouby s...
Klasické solení masa jde stranou. Češi přebírají francouzský postup, po kterém zůstane šťavnaté

Klasické solení masa jde stranou. Češi přebírají francouzský postup, po kterém zůstane šťavnaté

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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