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Kemer: zažijte neobyčejnou dovolenou mezi mořem, horami a antickou historií

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Kemer patří mezi dovolenkové stálice, ale vnímat ho jen jako místo plné hotelových resortů a pláží by byla věčná škoda. Nabízí ohromnou škálu krás, nádher a působivostí. 
Kemer Turecko

Kemer Turecko

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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