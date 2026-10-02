Kemer: zažijte neobyčejnou dovolenou mezi mořem, horami a antickou historií

Tohle letovisko je oblíbené už pro svá panoramata. V téhle oblasti si na své přijdou nejen ti, kteří hledají relax na pláži, ale i nadšení výletníci. Co takhle se seznámit se během pobytu třeba i s osmanskou architekturou? I milovníci historie si tu můžou udělat radost objevováním. Doby dávno minulé tu na vás dýchnou na spoustě míst. Tekirova je toho důkazem. Je libo nějaký ten neobvyklý úkaz? Výlet do hor a pak koupačka? V Kemeru žádný problém! O malebná zákoutí tu taky není nouze.
Kemer patří mezi dovolenkové stálice, ale vnímat ho jen jako místo plné hotelových resortů a pláží by byla věčná škoda. Nabízí ohromnou škálu krás, nádher a působivostí.
Dovolená pro milovníky moře i hor Kdy do Kemeru vyrazit? Na co si dát při výběru dovolené pozor? Co v Kemeru ještě vidět?
Na jednom místě se tu potkává
Středozemní moře, borovicové lesy a mohutné pohoří Taurus. K tomu přidejte antická města, horské výlety, lodní výpravy do zátok, příjemné centrum s přístavem a voilà – máte destinaci, která dokáže uspokojit jak milovníky klasické dovolené u moře, tak cestovatele, kteří celý týden na jednom lehátku rozhodně nevydrží.
Kemer najdete
na jižním pobřeží , přibližně 43 kilometrů jihozápadně od Antalye. Letovisko leží přímo u Středozemního moře a zároveň na úpatí Západního Tauru. Konkrétně tahle poloha je taky jedním z důvodů, proč má Kemer Turecka trochu jinou atmosféru než jiná turecká letoviska.
Když se díváte od moře směrem do vnitrozemí, nečeká vás žádná plochá a nezáživná krajina, ale zelené svahy a výrazné horské vrcholy. Pobřeží je navíc členité a v okolí najdete
řadu menších zátok a dalších letovisek. Oficiální údaje uvádějí celkem 52 kilometrů pobřeží v rámci kemerské oblasti, ale když do dáli hledíte, máte pocit nekonečna.
Samotný Kemer jako takový je
součástí širší turistické oblasti, kam patří také Beldibi, Göynük, Kiriş, Çamyuva a Tekirova. Tohle je dobré brát v potaz už ve chvíli, kdy dovolenou vybíráte, a na tuhle milou zvláštnost se zaměřit.
Pod označením Kemer se totiž mohou skrývat
poměrně odlišná místa. Někdo bude chtít být přímo v centru. Mít restaurace, obchody a přístav na dosah ruky, jiný dá přednost velkému resortu mimo město, kde se nabízí jak větší klid, tak hotelový program. Tohle letovisko je oblíbené už pro svá panoramata. V téhle oblasti si na své přijdou nejen ti, kteří hledají relax na pláži, ale i nadšení výletníci. Dovolená pro milovníky moře i hor
Kemer je především
přímořská destinace a koupání je tak jedním z hlavních důvodů, proč sem turisté míří. V kostce se dá říci, že průzračné moře je svou čistotou nejen známé, ale vyloženě vyhlášené. Pobřeží zase nabízí kombinaci pláží, zátok a hotelových úseků. K nejznámějším místům vůbec patří městská pláž a Ayışığı Plajı u jachetního přístavu.
Další možnosti koupání pak najdete směrem k obcím Çamyuva a Tekirova, kde se pobřeží postupně
mění v klidnější a přírodnější kulisy. Velkou výhodou je přitom právě blízkost hor. Nemusíte si s krvácejícím srdcem složitě vybírat, jestli chcete dovolenou u moře, nebo v (drsnější) přírodě. Kemer nabízí obojí dohromady. Borovicové lesy sahají v některých místech téměř k pobřeží a nad celou oblastí se tyčí Taurus.
Pokud tedy patříte k lidem, kteří si rádi od moře odskočí na výlet, vydají se na túru nebo chtějí během dovolené vidět trochu víc než jen hotelový areál,
budete mít z čeho vybírat. Co takhle se seznámit se během pobytu třeba i s osmanskou architekturou?
Těmito skutečnostmi se hezky rovnou filtruje, pro koho je Kemer vhodný. Na své si tu přijdou
rodiny s dětmi, páry i skupiny přátel. Ti všichni si tu mohou sestavit dovolenou podle svých představ. Jeden den můžete strávit u moře, další vyrazit na loď a potom si naplánovat výlet k antickým památkám. Oblast nabízí také příležitosti k trekingu, potápění, jachtingu, vodním sportům nebo oblíbeným výletům do hor.
Naopak pokud hledáte
malé klidné letovisko, kde se po večeři nic neděje a kde budete mít pocit, že jste se od civilizace vlastně úplně odřízli, pak Kemer ideálním místem být nemusí.
A stejně tak si tu na své nepřijdou ti, kteří očekávají, že všechny zajímavosti budou
pár minut pěšky od hotelu. Kemer je totiž hlavně dobrou základnou pro poznávání celého okolí a tomu, komu nevadí prošlapaný pár pohorek, se tady rozhodně bude líbit. Phaselis aneb Antické ruiny jen kousek od moře Olympos a tajemný oheň Yanartaş Tahtalı Dağı: Z pláže rovnou do hor Atraktivní město Phaselis aneb Antické ruiny jen kousek od moře
Jedním z nejzajímavějších míst v okolí Kemeru je bezpochyby
Phaselis. Antické město založili Rhoďané už v 7. století před naším letopočtem a díky své poloze mělo hned tři přístavy. Dodnes tu můžete procházet po někdejší hlavní ulici, uvidíte Hadriánovu bránu, zbytky agory, lázní i divadla. To všechno umí v člověku brnknout na tu správnou cestovatelskou notu.
Na Phaselisu je ale nejpůsobivější něco jiného. Ruiny neleží uprostřed městské zástavby, ale
v krajině obklopené zelení a nedaleko moře. Po prohlídce antického města se tak můžete přesunout k vodě a spojit poznávání historie s koupáním. Z Kemeru je Phaselis vzdálený zhruba 15 kilometrů a dá se sem dostat jak po silnici, tak lodí.
Lidé, kteří se skutečně zvládnou 14 dní slunit bez hnutí na lehátku, s námi asi souhlasit nebudou, ale podobné výlety dělají z Kemeru
zajímavější destinaci než klasické letovisko, kde je hlavním programem pouze střídání bazénu, bufetu a pláže. Pokud vás historie baví alespoň trochu, byla by škoda Phaselis během dovolené vynechat. Litovat určitě nebudete. I milovníci historie si tu můžou udělat radost objevováním. Doby dávno minulé tu na vás dýchnou na spoustě míst. Tekirova je toho důkazem. Olympos a tajemný oheň Yanartaş
Další výlet můžete spojit s návštěvou antického Olymposu a nedalekého Yanartaşu.
Olympos byl přístavním městem a jeho pozůstatky se dochovaly v údolí, kterým vede vodní tok směrem k moři. Historické ruiny jsou zase rozptýlené v přírodě, takže ani tady nejde o klasickou prohlídku památkového areálu uprostřed města.
Ještě větším lákadlem je však
Yanartaş, kde ze skal přirozeně uniká plyn a na několika místech vytváří malé plameny. S tímto místem a jevem se ne náhodou pojí antická legenda o Chiméře, nestvůře s hlavou lva, tělem kozy a hadím ocasem, která podle báje oheň chrlila. Není proto těžké pochopit, proč si lidé její příběh spojili s plameny, které na svahu hory vycházejí ze země a hoří dodnes.
Pokud se sem vydáte, počítejte s kamenitou cestou a
vezměte si pořádnou obuv. Je libo nějaký ten neobvyklý úkaz? Tahtalı Dağı: z pláže rovnou do hor
Kemer má ještě jedno
eso v rukávu pro ty, kterým moře nestačí. Nad oblastí se tyčí Tahtalı Dağı, hora vysoká 2 365 metrů. Patří k nejvyšším vrcholům pobřežního pohoří a díky své blízkosti k moři vytváří jednu z nejzajímavějších scenérií celého regionu.
Na vrchol vede lanovka
Olympos Teleferik, takže výlet si jako několikahodinové utrpení při strmém výstupu představovat nemusíte. Nahoře se vám pak rozprostřou výhledy na pobřeží, hory a Středozemní moře. Samotná cesta je přitom zajímavá už tím, jak rychle se mění prostředí. Z rozpáleného pobřeží se dostanete do úplně jiné krajiny a teplotních podmínek.
Pokud jste tedy při výběru dovolené
rozpolceni mezi mořem a horami a váš cestovatelský duch neví, kam se vrtnout dřív, Kemer může být poměrně elegantním kompromisem. Ráno se můžete koupat a odpoledne se dívat na pobřeží z výšky více než dvou kilometrů. To je malý velký splněný sen každé toulavé duše, nemyslíte? Výlet do hor a pak koupačka? V Kemeru žádný problém! Atraktivní město
Přestože hlavní turistické atrakce leží často mimo centrum, ani samotný Kemer není místem, které byste měli pouze projít cestou z hotelu na pláž. Výrazným bodem je
zdejší jachetní přístav, kolem kterého se soustřeďuje značná část turistického života. Kemer je ostatně významným centrem jachtařského turismu a z přístavu vyrážejí také výletní lodě do okolních zátok. Lodní výlet je jednou z možností, jak poznat zdejší pobřeží i trochu jinak. Členité pobřeží, hory vystupující přímo za plážemi a křišťálová voda vypadají z paluby úplně jinak než z hotelového lehátka.
Některé výlety jsou přitom zaměřené hlavně na koupání v okolních zátokách, jiné kombinují moře s návštěvou historických míst. Večer pak můžete zůstat v Kemeru a
projít se po centru, zajít na večeři a posedět u něčeho dobrého.
Pokud ale hledáte
výrazný noční život s kluby otevřenými až do rána, je dobré vybírat konkrétní část letoviska a hotel podle toho, co od dovolené očekáváte. To koneckonců platí pro jakoukoliv dovolenou. O malebná zákoutí tu taky není nouze. Kdy do Kemeru vyrazit?
Hlavní sezona v Kemeru je typicky velmi teplá a suchá, což je pro klasickou plážovou dovolenou příjemná zpráva a ta vůbec nejlepší vyhlídka. Neuděláte chybu, když sem
na koupačku a relax vyrazíte kdykoli od června do srpna.
Pokud chcete i
výletit a neupéct se u toho, pak je vhodnější volbou květen, září a říjen. A jestli chcete jen poznávat oblast a neprahnete po koupání, může vás to tu bavit i v dubnu. Mimo sezónu jsou tu samozřejmě i příznivější ceny (všeho) a lidí je tu podstatně méně. Na co si dát při výběru dovolené pozor? Pozornost věnujte typu pláže. V oblasti se střídají různé typy pobřeží a před rezervací se vyplatí zjistit, co přesně nabízí právě váš hotel. Fotografie pláže v nabídce zájezdu totiž nemusí automaticky znamenat, že budete mít stejný typ pobřeží přímo před pokojem.
Někde najdete
drobné oblázky, jinde větší kameny nebo hrubší štěrk, který nemusí být každému příjemný. U některých hotelů může být vstup do moře prudší, což oceníte při plavání, ale méně už sedne rodinám s malými dětmi. Vyplatí se proto podívat nejen na samotnou fotografii, ale taky na popis pláže a zkušenosti lidí, kteří v daném hotelu skutečně bydleli.
Stejně tak je dobré počítat s tím, že
některé pláže bývají v hlavní sezoně poměrně rušné, zatímco jiné působí klidněji. Pokud je pro vás totiž právě pláž jedním z hlavních důvodů, proč do Kemeru jedete, měla by při výběru hotelu patřit mezi věci, které si ověříte jako první.
Rozdíl mezi jednotlivými částmi pobřeží totiž může být větší, než nám katalogy napovídají. A ač se to na první dobrou vůbec nemusí zdát, takový dvoutýdenní pobyt na pláži, kterou jste tak úplně nechtěli a nezamýšleli, se může záhy proměnit i ve zdroj rozkolu v rodině. Co v Kemeru ještě vidět?
Znáte to. Když chce člověk vidět všechno, nakonec nevidí nic, protože jen pobíhá od jedné zajímavosti ke druhé, aniž by si cokoliv pořádně užil. V Kemeru to není jiné.
Zatoužíte vidět všechno. To je však chyba, která vás bude stát čas, nervy a nakonec zklamání, že jste stejně všechno nestihli.
Připravte se proto předem a těchto několik míst
zařaďte na seznam ještě před odjezdem. Každé z nich ukazuje Kemer z trochu jiné perspektivy. Přírodní oblast v horách zvanou Göynük Canyon. Beldibi Cave. Jeskyně v oblasti Beldibi s archeologickými nálezy. Nekonečně dlouhá pláž Çıralı. Adrasan – klidnější pobřežní oblast dál na jih, známá svou zátokou a přírodním charakterem. Tři ostrovy neboli skupina menších ostrovů nedaleko Tekirovy, kam se jezdí na lodní výlety spojené především s koupáním a božským šnorchlováním. Hodinová věž a Atatürkovo náměstí. Velmi oblíbené místo v centru Kemeru, které stojí za návštěvu při procházce městem. V okolí najdete obchody, restaurace a další místa, kde můžete atmosféru letoviska nasát dosyta. Moonlight Park. Příjemný park u pobřeží s pláží, zelení a možnostmi občerstvení se hodí jako nenáročná zastávka během procházky a zajímavý může být i pro rodiny s dětmi. Vodní park Dolu Su. Toto je tip především pro rodiny, které chtějí jeden den vyměnit moře za vodní atrakce. Ekopark Tekirova. Místo zaměřené na rostliny a zvířata, kde můžete pozorovat nejrůznější druhy včetně papoušků, pávů, želv nebo plazů. Dinopark, klasika, která neomrzí. Chystáte se poprvé do Kemeru, nebo už jste v něm byli? A co se vám na oblasti líbilo nejvíc? Podělte se s námi v diskuzi pod článkem! Použité zdroje: zdroj 1 , zdroj 2 , zdroj 3 , zdroj 4 , zdroj 5