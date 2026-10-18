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Do Vánoc lehčí domov #4: koupelnová skříňka. Kolik kosmetiky tam čeká na svůj druhý život, který nikdy nepřijde?

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Tři skoro prázdné krémy, sérum bez víčka a vzorek šamponu z dovolené, na kterou už si sotva vzpomínáš. Koupelnová skříňka je zvláštní místo: věci v ní často skladujeme déle, než je používáme. Ve čtvrtém dílu série Do Vánoc lehčí domov ji projdeme bez sentimentu, ale také bez zbytečného vyhazování.
Do Vánoc lehčí domov #4: koupelnová skříňka. Kolik kosmetiky tam čeká na svůj druhý život, který nikdy nepřijde?

Do Vánoc lehčí domov #4: koupelnová skříňka. Kolik kosmetiky tam čeká na svůj druhý život, který nikdy nepřijde?

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 18.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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