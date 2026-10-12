Když chybí pozér. Motoristům dle Turka ublížila jeho absence na kandidátce

Pokud se člověk trochu zamyslí nad výroky čestného předsedy Motoristů Filipa Turka, pouze se potutelně usměje. Položí si pak jednoduchou otázku. Jak může takovýto člověk fungovat ve vrcholné politice? Může, a to z velmi jednoduchého důvodu. Někteří lidé totiž dokážou voli pouze na základě póz konkrétních politiků. Filip Turek to ve volbách do Poslanecké sněmovny podobně jako Motoristé obecně zvládl. Nyní jde ale z jeho výroků a jednání vyčíst, že si zřejmě myslí, že může dělat cokoli. Lidé už ale na machrování a narcismus moc zvědaví nejsou, což ostatně ukázaly komunální a senátní volby.
Ublížila Motoristům absence Turkova jména na kandidátce?
O tom bych silně pochyboval. V Hradci Králové kandidoval také známý bývalý herec ze strany PRO a jeho úspěch byl minimální. Poslanec Jindřich Rajchl získal pouhých 1018 hlasů a jeho uskupení mělo 2, 44 %. Kdo ví, jak by dopadl samotný Turek. Svým prohlášením ale prakticky dehonestoval všechny lidi z jeho strany, kteří se rozhodli kandidovat. To mu ale zřejmě nevadí. Vždyť in sám ví, že je nejlepší.
Do štábu Motoristů dorazil čestný prezident Filip Turek, a to limuzínou Mercedes-Benz s řidičem. Letos nikam nekandidoval, takže jde pro něj prý o novou zkušenost. „Já nemám vůbec odhad,“ řekl k průběžným výsledkům.
Radost má prý z Černoučku, kde Motoristé získali prvního zastupitele v obci, kde bydlí a volí prezident Petr Pavel. „Možná tím někteří sousedi pana prezidenta dali najevo, co si myslí o jeho politice,“ glosoval Turek.
V Praze by si přál úspěch lídryně Kláry Sovové, její kampaň ale podle svých slov podrobně nesledoval. „Já tím, že jsem v té kampani fyzicky nebyl vlastně ani jednou, tak já ani nemám představu, jak ta kampaň byla rozsáhlá,“ řekl. Více na @Aktualnecz.
— Daniel Kraus (@DanielKraus1998) October 10, 2026
Do volebního štábu dorazil limuzínou s řidičem
Samozřejmě ve velkém stylu. Dvířka vypůjčeného vozu Mercedes-Benz mu otevíral řidič jako největšímu papaláši. Asi už to Turek nezvládá sám, nebo by to pro něj bylo příliš ponižující, protože to dělají standardně obyčejní lidé. Odpovědi typu že nemá žádný odhad a že je rád ohledně výsledků v Černoučku, byly tak trapné, že jsme se styděl za něj. Prčo vlastně nepřijel vlastním vozem? Vždyť jich má doma 139. Lidé v diskuzích na sociální síti X ale psali, že je to tak lepší vzhledem k jeho řidičský schopnostem.
Na lidi už pózy přece nemohou platit
Nebo ano? Pozér se pozná velmi jednoduše. Přijede dokonale vystylovaný se vším všudy. Značkové oblečení, drahé doplňky a tak dále. Luxus dává na obdiv všem kolem. Ještě si kontroluje, zdali je vzhledově dokonalý. Dělá velká gesta a snaží se všem ukázat, že věcem na rozdíl od ostatních skutečně rozumí. Opak je přitom pravdou. Předstírání znalostí odhalí mnohdy i dítě. Mimochodem, poznali jste v této charakteristice někoho?
Zdroje info: Autor, X, https://www.novinky.cz/clanek/volby-komunalni-tah-rajchlem-se-v-hradci-kralove-nepovedl-40602120
Filip Turek: Náhledové foto Filip Turek/Meta
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