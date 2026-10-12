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Když chybí pozér. Motoristům dle Turka ublížila jeho absence na kandidátce

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Dennívýzva
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Pokud se člověk trochu zamyslí nad výroky čestného předsedy Motoristů Filipa Turka, pouze se potutelně usměje. Položí si pak jednoduchou otázku. Jak může takovýto člověk fungovat ve vrcholné politice? Může, a to z velmi jednoduchého důvodu. Někteří lidé totiž dokážou voli pouze na základě póz konkrétních politiků. Filip Turek to ve volbách do Poslanecké sněmovny podobně jako Motoristé obecně zvládl. Nyní jde ale z jeho výroků a jednání vyčíst, že si zřejmě myslí, že může dělat cokoli. Lidé už ale na machrování a narcismus moc zvědaví nejsou, což ostatně ukázaly komunální a senátní volby.
Filip Turek

Filip Turek

Zdroj: Filip Turek/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 10:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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