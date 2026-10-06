Kdo peče kuře na 200 stupňů, dělá chybu. Šéfkuchaři ho pečou úplně jinak a je šťavnaté

Nedělní pekáč, trouba nastavená na 200 °C a dlouhé čekání u sklíčka. Tenhle rituál zná většina českých kuchyní. Stejně dobře ale zná i zklamání u stolu, když se prsíčka rozpadají na suchá vlákna a bez výpeku se skoro nedají polknout.
Kuře z trouby takhle samozřejmě vyjde jedlé. Potíž nastane, když na 200 °C zůstane celou dobu, protože každá jeho část potřebuje něco jiného. Profesionálové s tím počítají a postup tomu přizpůsobují. Jakmile pochopíte proč, budete kuře péct jinak.
Prsa a stehna chtějí každé něco jiného
Kuře vypadá jako jeden kus masa, v troubě se ale chová jako dva různé. Libové bílé maso z prsou snese jen krátké pečení, jinak rychle vyschne. Tmavé maso ze stehen chce víc času a mírnější žár, aby pořádně změklo. Proto mnoho kuchařů kuře rozporcuje a každý díl dovede do cíle zvlášť.
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Rozdíl ukáže i teploměr. Prsa jsou hotová a šťavnatá zhruba při 74 °C, stehna jsou nejlepší až kolem 80 °C. Když celé kuře zůstane dlouho na stejném žáru, stehna se sice dopečou, jenže prsa mezitím cílovou teplotu dávno přeskočí a vyschnou. Celé kuře v jednom pekáči tak nikdy nevyjde ideálně pro obě části a šéfkuchaři si s tím poradí dvěma způsoby.
Nejdřív zvolna, nakonec zprudka
První cesta připomíná přípravu steaku v obráceném pořadí. Maso se nejdřív propéká při mírnější teplotě a barvu dostane až na konci. Americká kuchařská redakce America’s Test Kitchen takhle peče samotná kuřecí prsa s kostí odkrytá při 163 °C a kůži jim pak krátce opeče na rozpálené pánvi.
U celého kuřete v pekáči se osvědčila domácí varianta. První část pečení proběhne pod poklicí nebo alobalem, takže se maso napůl dusí ve vlastní páře a šťávu si drží uvnitř.
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Ve chvíli, kdy je kuře skoro hotové, odkryjte pekáč a přepněte troubu na horkovzdušný režim a 200 °C. Kůži stačí 10 až 15 minut, aby zezlátla a začala křupat, a maso pod ní mezitím nestihne vyschnout. S teplotou ale nechoďte příliš nízko, protože americké úřady pro bezpečnost potravin radí troubu při pečení drůbeže nenastavovat pod 163 °C.
Druhá škola: krátce a pořádně horko
Americký šéfkuchař Thomas Keller na to jde opačně. Z koření mu stačí sůl a pepř. Kuře pak provázkem stáhne do kompaktního tvaru a nechá ho zhruba 50 minut péct při 230 °C. Po celou tu dobu zůstává trouba zavřená a odpadá obracení i podlévání.
Provázek tu plní konkrétní úkol. Pevně sevřený tvar zpomalí propékání prsíček, která by jinak byla hotová dřív než stehna, a celé kuře se tak propeče rovnoměrněji. Oba postupy spojuje jedna věc. Kuchař sleduje, co se děje uvnitř masa, a hodiny mu slouží jen k hrubé orientaci.
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Obě cesty v přehledu:
Postup Teplota a čas Co při pečení dělat Nejdřív zvolna, nakonec zprudka mírnější teplota, nejméně 163 °C, na posledních 10 až 15 minut 200 °C a horkovzdušný režim péct pod poklicí nebo alobalem, na závěr pekáč odkrýt Krátce a pořádně horko (Thomas Keller) 230 °C, zhruba 50 minut okořenit jen solí a pepřem, stáhnout provázkem, pak do kuřete nezasahovat a troubu nechat zavřenou Hotovo pozná teploměr
Nejspolehlivější pomůckou je obyčejný vpichový teploměr. Podle amerického ministerstva zemědělství USDA je kuře bezpečně propečené, když má uvnitř alespoň 74 °C. Měří se v nejsilnějším místě prsou a hluboko ve stehně i v křídle. Na teplotě uvnitř pokrmu záleží i podle Státního zdravotního ústavu, který ji při prevenci salmonelózy označuje za zásadní.
Vpichový teploměr prozradí, kdy má kuře uvnitř bezpečných 74 °C a prsa ještě nevyschla. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Barva masa spolehlivým vodítkem není, protože bezpečně upečené kuře může zůstat lehce narůžovělé. A když teploměr v prsou ukáže výrazně víc než 74 °C, bílé maso už jen zbytečně ztrácí vodu.
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Šťavnatost se dá připravit už den předem. Stačí:
kuře osolit vydatněji než obvykle, uložit ho na noc do lednice bez přikrytí, těsně před troubou z kůže setřít vlhkost kuchyňským papírem.
Sůl má přes noc čas proniknout do masa a vyschlá kůže pak v troubě lépe zhnědne. Když na noční solení nezbude čas, pomůže i kratší pauza. Kuchaři amerického časopisu Milk Street nechávají osolené kuře před pečením hodinu stát při pokojové teplotě.
Poslední krok vyžaduje hlavně trpělivost. Hotové kuře vytáhněte z trouby a s porcováním počkejte 10 až 15 minut. Šťáva se v mase mezitím usadí, takže po prvním řezu nezůstane na prkénku loužička.
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Zdroje: https://forbes.cz/kure-podle-kellera-genialni-recept-na-ktery-potrebujete-jen-sul-pepr-a-hodinu-casu/, https://www.skrblik.cz/blog/8-rad-jak-upect-kure-jako-sefkuchar/, https://www.americastestkitchen.com/recipes/8717, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/poultry/chicken-farm-table, https://www.foodsafety.gov/blog/meat_temperatures.html, https://forbes.cz/proc-kupovat-cele-kure-amp-jak-ho-zpracovat-beze-zbytku/, https://www.177milkstreet.com/recipes/roasted-chicken-perfected, https://szu.cz/wp-content/uploads/2024/07/Salmonelozy-zakladni-informace.pdf, https://www.skrblik.cz/navod/jak-upect-kure/