Kadeřnice varuje seniorky: touhle podzimní barvou vlasů si v obličeji přidáte 8 let

Jakmile se ochladí, v kadeřnických salonech začne stejná písnička. Zákaznice chtějí vlasy tmavší, protože k podzimu to podle nich prostě patří. Právě v téhle sezoně se ale schovává odstín, po kterém tvář zestárne, i když je barvení technicky odvedené perfektně.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Osm let vám nikdo nezměří
Číslo z titulku berte s rezervou, protože roky se podle barvy na hlavě počítat nedají. Na fotkách z rodinné oslavy ale bývá docela dobře poznat, kdy barva tváři pomohla a kdy jí spíš uškodila. Kadeřníci se shodují, že nejvíc problémů dělá sytě tmavé barvení, tedy černá a velmi tmavá hnědá.
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Právě po nich ženy na podzim sahají nejčastěji. Tmavá spolehlivě zakryje šediny a spousta žen ji nosí od mládí, takže ruka v drogerii automaticky zamíří k té nejtmavší krabičce.
Foto: Freepik.com Proč právě tmavá barva tváři škodí
Pleť s věkem ztrácí pigment a světlá, zatímco odstín z krabičky zůstává stejně sytý. U obličeje tak vznikne ostrý předěl, který nic neodpustí. Vrásky, stíny pod očima i drobné pigmentové skvrny najednou vystoupí a tvář působí přísně a unaveně.
Tmavé odstíny navíc prozradí, jak jemné vlasy po šedesátce bývají. Účes vedle nich vypadá řidší, než ve skutečnosti je. Podobně zrádná je i opačná krajnost, protože ledově studená nebo skoro platinová blond umí pleť vymýt do bledosti a oči pak působí unaveně.
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„Mé doporučení je s věkem vlasy zesvětlovat,“ uvedl pro Svět ženy kadeřník Roman Špaček, majitel pražského salonu Střižna.
Podzimní paleta letos hraje do teplých tónů, takže se opravdu nemusíte bát, že budete vyčnívat. V kurzu jsou karamelová, medová, oříšková a zlatavě hnědá, ze sytějších barev pak měkký kaštan nebo hluboká čokoláda s hnědočervenými odlesky. Tyhle odstíny odrážejí světlo a obličej se vedle nich rozjasní.
Pokud jste na tmavé vlasy zvyklá a nechcete se jich vzdát, stačí posun o jeden nebo dva tóny a přidání teplých odlesků. Rozdíl v zrcadle bývá překvapivě velký.
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Druhá častá chyba se týká rovnoměrnosti. Dokonale jednolitý odstín po celé hlavě působí ploše a vlasy pod ním vypadají tenčí, než jsou.
Kadeřníci proto pracují s jemnými melíry a měkkými přechody, které vlasům vrátí hloubku. Šediny se v nich navíc ztratí přirozeněji, takže odrosty nevytvoří ostrou čáru a k barvení nemusíte tak často.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/beauty-a-vzhled/jakou-mate-barvu-vlasu-zapomente-na-tmavou/, https://www.svetzeny.cz/moda-a-krasa/kadernici-radi-jakym-barvam-vlasu-se-zeny-nad-50-let-mely-vyhnout-tyto-odstiny-vas-udelaji-starsi-62993, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/barva-vlasu-mladsi-vzhled-po-60/, https://www.dotyk.cz/magazin/nevhodne-barvy-vlasu-padesatnice/, https://www.vlasta.cz/inspirace/trendy-barva-vlasu-podzim-2025/, https://www.notino.cz/beautyblog/trendy/trendy-barvy-na-vlasy-2026–notino-blog/ Přečtěte si také: Ani kabát, ani bunda: stylistka radí ženám po 60, co si na podzim obléknout, aby vypadaly štíhleji