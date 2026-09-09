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Kadeřnice varuje seniorky: touhle podzimní barvou vlasů si v obličeji přidáte 8 let

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Jakmile se ochladí, v kadeřnických salonech začne stejná písnička. Zákaznice chtějí vlasy tmavší, protože k podzimu to podle nich prostě patří. Právě v téhle sezoně se ale schovává odstín, po kterém tvář zestárne, i když je barvení technicky odvedené perfektně.
Kadeřnice varuje seniorky: touhle podzimní barvou vlasů si v obličeji přidáte 8 let

Kadeřnice varuje seniorky: touhle podzimní barvou vlasů si v obličeji přidáte 8 let

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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