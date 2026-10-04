Jedno klepnutí v Android Auto spustí několik akcí. Google tu zkratku od roku 2021 schovává v menu telefonu

Položka se jmenuje „An Assistant action“. Uloží textový příkaz a v Android Auto z něj udělá zkratku, na kterou stačí klepnout. Příkaz pak zpracuje Google Assistant, na novějších verzích a podporovaných telefonech Gemini. V oficiálním průvodci „Get started with Android Auto“ o ní Google nepíše a neuvádí ani, kolik lidí ji používá. Najít ji jde jen v podmenu launcheru několik úrovní hluboko v nastavení, takže ji objeví hlavně ten, kdo ji cíleně hledá.
Kde v nastavení telefonu zkratku vytvoříte
Celé nastavení proběhne v telefonu. Nejdřív v Nastavení vyhledejte Android Auto a otevřete Android Auto Settings. Potom zvolte Customize Launcher a nahoře klepněte na Add a shortcut to the Launcher. Z nabídky vyberte An Assistant action, druhou možnost vedle „Call a contact“. Na konci napište příkaz, například „Naviguj domů“ nebo „Spusť ranní rutinu“, zkratku pojmenujte a uložte. Na některých telefonech vede cesta k těmto položkám trochu jinudy.
Jestli asistent příkazu rozumí, ověříte tlačítkem Test Command. Podle webu Tom's Guide funguje jen při aktivním spojení s Android Auto, doma na gauči ho tedy nevyzkoušíte. Hotová zkratka se objeví v launcheru Android Auto, jakmile telefon připojíte k autu.
Funkce přitom není nová. Web 9to5Google popsal, jak ji Google začal veřejně rozesílat v únoru 2021 s verzí Android Auto 6.1. Dodnes ji najdete jen v podmenu launcheru.
Jedna věta pro asistenta umí rozsvítit předsíň i odemknout dveře
Zkratka uloží jeden textový příkaz a nic dalšího v ní nastavit nejde. Několik akcí najednou spustí tehdy, když příkaz vyvolá rutinu v aplikaci Google Home. Rutina pojmenovaná „Přijíždím domů“ může rozsvítit světla v předsíni, nastavit termostat na 22 °C a odemknout chytrý zámek. Do zkratky pak stačí napsat „Spusť Přijíždím domů“ a všechny tři kroky proběhnou po jednom klepnutí.
Druhou cestou je Gemini. Google jeho příchod do Android Auto oznámil v květnu 2025 a od té doby ho nasazuje postupně. Gemini zvládá podrobnější zadání, třeba požadavek najít nejbližší benzinku s cenou pod 38 korun a rovnou tam naplánovat trasu. Jeden příkaz tak spojí vyhledání místa a spuštění navigace. Google sám uvádí i hledání nabíječky poblíž konkrétní restaurace.
Rutiny mají svá omezení. Pokud se asistent musí doptávat, například kterou lampu máte na mysli, v Android Auto nemusí fungovat. Z auta navíc nejsou dostupné všechny akce Google Home. Rutinu pro zkratku je proto rozumné poskládat tak, aby asistent žádný doplňující dotaz nepotřeboval.
Proč se zkratka vyplatí hlavně na dálnici s otevřeným oknem
Web Android Central jmenuje situace, kdy hlasové ovládání v autě selhává: otevřená okna při jízdě po dálnici, hlasitá hudba a děti na zadních sedadlech. Když asistent nerozumí, řidič opakuje „Hey Google, naviguj domů“ i potřetí. Zkratka na displeji tenhle problém nemá, protože na hluk v kabině nereaguje.
Zkratka se vyplatí na úkony, které opakujete denně nebo několikrát týdně. Na jednorázový dotaz, třeba kolik je hodin v Tokiu, zůstává pohodlnější hlas.
Typickým kandidátem je navigace na místa, kam jezdíte pořád: domů, do práce, ke škole. Stejně dobře poslouží volání jednomu kontaktu, například partnerovi nebo dítěti, a vyhledání nejbližší čerpací stanice či nabíječky. U domácí automatizace může zkratka otevřít garážová vrata nebo před příjezdem zapnout topení.
Česko na seznamu Googlu chybí. Co to znamená pro češtinu a Gemini
V oficiálním seznamu zemí, kde Google uvádí podporu Android Auto, Česká republika pořád není. Android Auto tu přesto funguje, Google ale upozorňuje, že mimo uvedené trhy nemusí být dostupné všechny funkce. Mobilní aplikace Gemini je v Česku k dispozici a češtinu podporuje. Jestli půjde použít i v Android Auto, je samostatná otázka a Google výslovně píše, že Gemini ani Android Auto nejsou dostupné ve všech jazycích a oblastech. Česká nápověda Gemini k tomu dodává, že se na jeho odpovědi nemáte spoléhat v kritických situacích při řízení.
Plnou funkčnost v češtině Google nezaručuje. Kdo chce zvýšit šanci, že asistent příkaz pochopí, může ho do zkratky napsat anglicky, tedy „Navigate home“ místo „Naviguj domů“.
Se zkratkami počítá Google i do budoucna. Android Authority v říjnu 2025 našla v beta verzi Android Auto texty, které položku „Assistant action“ přejmenovávají na „Gemini action“. Šlo o změnu připravenou v kódu, plošně dostupná zatím nebyla. Pro Gemini v Android Auto potřebujete telefon s Androidem 11 nebo novějším a aspoň 2 GB RAM. Gemini musí být nastavené jako výchozí digitální asistent a bezdrátové připojení k autu vyžaduje podporu 5GHz Wi-Fi.