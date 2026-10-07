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Dexter vraždí už 20 let. Tvůrci v jeho úspěch nevěřili, seriál inspiroval skutečné vrahy

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Dexter Morgan patří mezi nejslavnější seriálové postavy tohoto tisíciletí, které asi jen tak nedojde dech. Už dvakrát přežil svůj televizní konec a aktuálně se chystá řádit ve druhé řadě hitu Dexter: Vzkříšení. Původní seriál přitom spatřil světlo světa už před 20 lety, konkrétně 1. října 2006, a ani samotní autoři či hlavní herecká hvězda mu nepredikovali dlouhou budoucnost.
Dexter vraždí už 20 let. Tvůrci v jeho úspěch nevěřili, seriál inspiroval skutečné vrahy

Dexter vraždí už 20 let. Tvůrci v jeho úspěch nevěřili, seriál inspiroval skutečné vrahy

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.10.2026 17:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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