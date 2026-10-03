Chléb v chlebníku plesniví rychle skoro každému. Stačí přidat 1 věc a vydrží čerstvý o dny déle

Koupíte pěkný pecen, uložíte ho do chlebníku a za pár dní na kůrce objevíte šedozelený povlak. Většina lidí to svede na pekárnu nebo na smůlu. Příčina ale obvykle leží přímo v kuchyni. Levný pomocník, který s plísní trochu pomůže, stojí v téměř každé spíži. Zázrak z něj nečekejte, přesto může bochníku pomoci vydržet o něco déle.
Plíseň přichází zvenku a živí se vlhkem
Mykolog Miroslav Kolařík z Mikrobiologického ústavu AV ČR v pořadu Meteor Českého rozhlasu vysvětlil, že bochník opouští pec prakticky sterilní. Zárodky na něj dosednou až cestou, v pekárně, na pultu prodejny nebo na prkénku u vás doma. Plíseň se proto nejdřív objevuje na povrchu kůrky.
Zárodky ale začnou klíčit a šířit se teprve tehdy, když vlhkost vzduchu dosáhne zhruba 80 procent nebo víc. A tady přichází na řadu chlebník. Pečivo během skladování postupně uvolňuje vodu, která se v uzavřené nádobě drží a sráží. Vlhkost v chlebníku proto patří k hlavním věcem, které rozhodují, kolik dní pecen vydrží.
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Mnoho domácností dává k chlebu půlku jablka. Střídka pak osychá pomaleji, protože vzduch v chlebníku zvlhčuje voda, která se odpařuje z dužiny. Hodí se tedy hlavně tam, kde topení vysušuje vzduch a chléb spíš tvrdne, než aby plesnivěl.
Pokud vás ale trápí zelené skvrny, potřebuje chlebník přesně opačnou pomoc, tedy méně vlhkosti. Nejdřív se proto vyplatí zkontrolovat, jestli vlhkost do nádoby nepřidáváte sami.
Odkud se v chlebníku bere vlhko navíc
Chlebu nejvíc uškodí tenký sáček z obchodu, když v něm pecen zůstane i doma. Fólie nepropustí vodu, kterou bochník vydává, kůrka pod ní zvlhne a právě na vlhkém povrchu se plísni daří nejlépe. Stejně tak škodí pecen zavřený ještě teplý, protože se uvnitř srazí pára.
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Pro pecen se víc hodí látka. Když ho zavinete do utěrky z bavlny nebo lnu, tkanina část vlhkosti nasaje. Časem ale sama provlhne a začne plísni nahrávat, proto ji zhruba po dvou až třech dnech nahraďte suchou a čistou.
Bavlněná nebo lněná utěrka odvede z pecnu část vlhkosti lépe než tenký sáček z obchodu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Plísně rády přežívají i v tom, co se usadí na dně chlebníku, tedy v drobcích a moučném prachu. Nádobu proto pravidelně vyklepejte a jednou za čas ji otřete vodou s trochou octa. Pecen do ní vracejte, až v ní nezůstane ani kapka.
Kostka cukru jako malý vysoušeč
A teď k té jedné věci. Když máte hygienu pod kontrolou, můžete k bochníku přidat obyčejný kostkový cukr. Cukr je hygroskopický, tedy na sebe přitahuje vodu ze vzduchu. V uzavřeném chlebníku proto zachytí část vlhkosti, která by jinak skončila na kůrce. Bílý cukr navíc začíná vodu ze vzduchu výrazně nasávat právě při vlhkosti kolem 80 až 85 procent, tedy zhruba v pásmu, kde se probouzí plíseň.
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Pořídíte ho za pakatel a ve spíži ho má skoro každý. Efekt je mírný. Rozdíl pocítíte hlavně tehdy, když zároveň dodržíte pravidla z předchozích řádků. Kostka položená do igelitu nebo do neumytého chlebníku proti plísni skoro nic nezmůže.
Čím se jednotliví pomocníci v chlebníku liší, shrnuje tabulka:
Pomocník Jak působí na vlhkost Kdy ho použít Půlka jablka z dužiny se do nádoby odpařuje voda, střídka proto osychá pomaleji tam, kde topení vysušuje vzduch a chléb spíš tvrdne Bavlněná nebo lněná utěrka nasaje část vlhkosti, provlhlá ale začne plísni nahrávat na zavinutí bochníku, za čistou ji měňte zhruba po dvou až třech dnech Kostkový cukr je hygroskopický, zachytí část vlhkosti ze vzduchu, efekt je mírný když chléb plesniví a hygienu v chlebníku máte pod kontrolou Kam cukr dát a kdy ho vyměnit Přečtěte si také: Ani rohlík, ani chleba. Češi po šedesátce objevili večeři ze Skandinávie, po které spí celou noc
Stačí jedna až dvě kostky. Postup je pak jednoduchý:
Kostky dejte na podšálek nebo do víčka od zavařovací sklenice a postavte je hned vedle bochníku, aby cukr zůstal od kůrky oddělený. Jednou za pár dní se na ně podívejte. Když kostka změkne nebo začne ztrácet tvar, vlhkost už nepobere a je čas ji vyměnit za novou.
Jak rychle kostka nasákne, záleží na tom, jak vlhko je u vás v kuchyni. První týden si proto všímejte, kolik dní jedna kostka vydrží, a podle toho si nastavte, jak často ji měnit.
Kostku cukru u chleba stačí vyměnit ve chvíli, kdy změkne nebo začne ztrácet tvar. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Plesnivý kus patří celý do koše
Plíseň se zpočátku neprozradí zelenou barvou. První stadium tvoří jemný bělavý povlak, který si člověk snadno splete se zbytkem mouky na kůrce. Jakmile na pecnu nějakou skvrnu najdete, nožem ho už nezachraňujte. Houba prorůstá svými vlákny hluboko do střídky, kam oko nedohlédne, a proto patří do odpadu celý kus.
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Zdroje: https://www.dotyk.cz/lifestyle/pecivo-dve-kostky-cukru-vlhost-cerstvost/, https://dvojka.rozhlas.cz/jak-se-vyhnout-plesniveni-chleba-7528007, https://cooky.cz/jak-skladovat-chleb-aby-zustal-mekky/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/uchovejte-chleb-cerstvy-nekolik-dni-trik-cukr, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/kostky-cukru-prodluzuji-trvanlivost-peciva/, https://www.vlasta.cz/inspirace/chleba-plisen-odkrojit-jak-skladovat-pecivo/, https://www.cargohandbook.com/Sugar_%28raw_and_refined%29, https://www.toprecepty.cz/clanky/11737-jak-udrzet-rohliky-dele-cerstve/