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Skočil z výšky téměř 39 kilometrů a překonal rychlost zvuku vlastním tělem. Jak mohl přežít?

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Čtrnáctého října 2012 se Felix Baumgartner postavil na okraj kapsle vysoko nad Novým Mexikem a seskočil do řídké stratosféry. Během volného pádu překonal rychlost zvuku bez letadla a před návratem na zem musel zvládnout nejen obrovskou rychlost, ale také riziko nekontrolované rotace a nehostinné prostředí, v němž člověk bez ochranného obleku nemůže bezpečně fungovat.
Skočil z výšky téměř 39 kilometrů a překonal rychlost zvuku vlastním tělem. Jak mohl přežít?

Skočil z výšky téměř 39 kilometrů a překonal rychlost zvuku vlastním tělem. Jak mohl přežít?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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