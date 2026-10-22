Fyzici rozběhli nový způsob měření času: Nové hodiny sledují samotné atomové jádro

Proč už nestačí sledovat ručičky
Kapesní hodinky kdysi rozhodovaly o tom, zda námořník dokáže určit zeměpisnou délku. Dnes na přesném čase závisí satelitní navigace, synchronizace komunikačních sítí i experimenty, které zkoumají samotnou strukturu vesmíru. Přesnost přitom neznamená jen, že se hodiny nerozejdou s ostatními. Vědci potřebují také velmi stabilní signál, vůči kterému lze měřit nepatrné změny frekvence.
Moderní atomové hodiny využívají pravidelnost energetických přechodů elektronů v atomech. Místo kyvadla tedy sledují přírodní proces, který se při stejných podmínkách opakuje s pozoruhodnou stálostí. Nejlepší optické atomové hodiny dosáhly přesnosti, která by ještě nedávno působila nepředstavitelně. Přesto mají své limity: okolní elektrická a magnetická pole, teplota nebo vlastnosti použité aparatury mohou měření ovlivňovat.
Co je na thoriu tak zvláštního
Izotop thorium-229 má výjimečně nízko položený excitovaný stav atomového jádra. Zatímco většinu jaderných přechodů nelze snadno ovládat běžným laserovým světlem, tento se dostává do oblasti, s níž mohou pracovat vysoce specializované optické přístroje. Výzkumníci tak mohou studovat a využívat přechod v samotném jádře, nikoli v elektronovém obalu.
Jádro je nesrovnatelně menší než celý atom. V určitých ohledech proto může být vůči rušivým vlivům okolního prostředí odolnější. To ještě neznamená, že jaderné hodiny automaticky překonají atomové: skutečné zařízení potřebuje spolehlivý laser, vhodný materiál, detekci přechodu a systém, který dokáže udržovat jejich vzájemné sladění.
Dva týmy, stejná velká myšlenka
Dvě studie zveřejněné 7. října 2026 v časopise Nature představily nezávislé kroky k funkčnímu jadernému časovému standardu. Výzkumníci využili thorium-229 v krystalickém prostředí fluoridu vápenatého. Jeden z týmů vybudoval zpětnovazební uspořádání, v němž se frekvence laseru průběžně přizpůsobuje pozorovanému jadernému přechodu.
Oproti jednorázovému změření frekvence jde o důležitý posun: hodiny musejí skutečně dlouhodobě „tiknout“ znovu a znovu, nikoli pouze ukázat, že daný přechod existuje. Uváděná stabilita prototypu odpovídající přibližně sekundě za desítky milionů let je působivá. Srovnání s nejlepšími současnými optickými hodinami však stále vychází ve prospěch vyspělejší atomové technologie. Nová práce prokazuje funkční princip, nikoli definitivní vítězství.
Přesnost a stabilita nejsou totéž
Hodiny mohou tikat pravidelně a přesto ukazovat frekvenci mírně posunutou oproti jiné aparatuře. Fyzikové proto oddělují stabilitu, tedy krátkodobou pravidelnost chodu, od systematické nejistoty a přesnosti výsledného časového standardu. U jaderných hodin je právě kontrola okolních vlivů klíčová: thorium se nachází v pevné látce a krystalové prostředí může výsledek posouvat.
Převádět laboratorní výsledek jednoduše na počet milionů let na jednu sekundu zpoždění může být užitečná představa, ale skrývá mnoho podmínek měření. Vědecká hodnota prototypů spočívá především v možnosti opakovaně sledovat mimořádně úzký jaderný přechod. Teprve dlouhá série srovnání ukáže, jaký standard přesnosti z toho skutečně vznikne.
K čemu je přesnost, kterou člověk nikdy nevyužije
Nejviditelnější aplikací přesného času bývá navigace. Ještě zajímavější je ale možnost využít různé typy hodin jako citlivé fyzikální sondy. Pokud by některé dosud neznámé působení nepatrně měnilo charakter atomových či jaderných přechodů, mohly by velmi přesné časové standardy takový rozdíl zachytit. V úvahách fyziků se objevuje i hledání určitých forem temné hmoty nebo testování toho, zda základní fyzikální konstanty skutečně zůstávají neměnné.
Mezi laboratorním prototypem a praktickým přístrojem je ovšem dlouhá cesta. Vědci budou muset omezit šum, přesně charakterizovat vliv krystalu a zajistit reprodukovatelné měření. Právě v tom je síla říjnového výsledku: nejde o příslib kouzelných hodinek na zápěstí, ale o nový nástroj, kterým lze zkoumat svět na hranici dnešních měřicích možností.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature – Nuclear clock experiment Vienna [2], Nature – Independent nuclear clock experiment Beijing [3], APS Physics – Expert assessment of nuclear clocks [4]. img ai generated