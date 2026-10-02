Ani strouhanka, ani mouka. Šéfkuchaři obalují řízky v 1 surovině, díky které jsou křupavé i druhý den

V restauraci vám řízek křupe, i když dorazí na stůl jen vlažný. Doma se stejná porce do večera scvrkne na měkkou placku, ze které obal málem sklouzává. Za tím rozdílem přitom stojí jedna běžná přísada, kterou přidáte do obalu, a pár návyků kolem smažení. Naučit se to dá během jediného oběda.
Jedna lžíce navíc promění celý trojobal
Onou přísadou je škrob, klidně ten bramborový nebo kukuřičný, který máte v kuchyni na zahušťování omáček. Ještě než ho zapojíte, naklepejte maso na tenké plátky a osušte ho, protože na mokrém povrchu žádná kůrka pořádně nedrží. Pak máte na výběr ze dvou postupů. Kdo chce jen decentní vylepšení, zamíchá jednu lžíci škrobu do dvou lžic strouhanky. Kdo si troufne na výraznější změnu, nahradí jím rovnou mouku v prvním kroku trojobalu. Škrob tak patří do obalu ještě dřív, než vůbec začnete smažit. Postupujte klidně takto:
Plátek nejprve obalte v mouce se špetkou škrobu nebo rovnou v samotném škrobu a přebytek sklepněte. Protáhněte ho rozšlehaným vejcem, které není nutné ředit vodou, maso má vlhkosti dost samo. Nakonec ho zabalte do strouhanky promíchané se škrobem a jen zlehka ji přitiskněte. Suchá skořápka, která vydrží noc v lednici Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani vejce. Do karbanátků patří 1 surovina, bez které je naše babičky nikdy nedělaly
Klíč je v tom, že škrob téměř nesaje vlhkost. Strouhanka se při smažení i po něm chová jako savý hadřík, do kterého se vpije tuk a šťáva z masa, takže postupně měkne. Škrobová vrstva zůstane skoro suchá, a proto řízek obalí tenkou pevnou slupkou, která přežije i noc v lednici. Řízek díky tomu chutná dobře i vychladlý a obal neztratí tvar. Stejný princip funguje i na smaženou zeleninu, u které povrch jinak rychle nasákne a zvláční. A kdo chce křehkost pojistit i na delší dobu, přimíchá do sypké směsi špetku kypřicího prášku.
Ne každý tuk řízku svědčí stejně
I dokonalý obal ztratí smysl, když ho spustíte do vlažného nebo špatně zvoleného tuku. Nejlíp poslouží sádlo, přepuštěné máslo neboli ghí nebo kvalitní olej s vysokým bodem zakouření. Obyčejné máslo do pánve nepatří, mléčné složky a voda v něm se při vysokém žáru rychle spálí. Tuku dejte tolik, aby v něm řízek skoro plaval, a rozehřejte ho zhruba na 170 až 180 stupňů. Poznáte to snadno, vhozený drobek strouhanky kolem sebe okamžitě rozbublá. Do pánve pak neskládejte příliš plátků najednou, studené maso teplotu srazí a obal se místo svižného osmažení jen nasákne mastnotou.
Kdo chce ještě silnější kůrku, obalí dvakrát
Tenkou vrstvu spolehlivě zesílí dvojitý obal. Řízek po prvním obalení nechte pár minut ustát, aby první vrstva pořádně chytila, a teprve pak ho znovu protáhněte vejcem a strouhankou. Znáte ho nejspíš od smaženého sýra, řízkům ale prospěje úplně stejně. Pohrát si můžete i se samotnou náplní obalu. Místo klasické strouhanky zkuste japonské panko, mleté mandle nebo ořechy, strouhaný kokos, případně cizrnovou mouku. Každá varianta dá kůrce jinou chuť i strukturu a některé navíc nasáknou méně tuku.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá cukrářka v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny budete koukat Druhý obal ze strouhanky vytvoří na řízku výrazně silnější a pevnější kůrku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Aby křupal i nazítří, nechte ho po smažení dýchat
Celou snahu můžete pohřbít i ve chvíli, kdy řízky vytáhnete z pánve. Nejdůležitější je nechat z nich uniknout teplo. Naskládané na sobě se zapaří vlastní vlhkostí a obal změkne, proto je hned po vysmažení rozprostřete jednotlivě, ideálně na mřížku, pod kterou se dostane vzduch i ke spodní straně. Ve stejném rozestavění je pak nechte až do dalšího dne. Pokud je chcete podržet teplé až do servírování, odložte je do trouby vyhřáté jen na 60 stupňů. S ohřevem je to podobné jako se smažením. Mikrovlnka hřeje vlhce, takže z kůrky udělá gumu, a tak ji nechte stranou. Suché horko naopak obal znovu utáhne. V horkovzdušné troubě na 200 stupních řízek po pěti minutách jednou obrátíte, v horkovzdušné fritéze je při 180 stupních hotový už za tři až čtyři minuty.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-mit-rizky-krupave-i-druhy-den-rady-a-tipy/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-obalit-rizek-spravne-trojobal-krupavy, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-usmazit-rizky-aby-byly-krupave-i-druhy-den/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/rizky-krupave-strouhanka-trik/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/32691-obalovani-rizku-alternativy-strouhanky, https://www.tiscali.cz/ani-mouka-ani-strouhanka-rizek-obalte-v-teto-1-veci-a-bude-krupat-jeste-druhy-den-737814