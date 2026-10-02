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Ani strouhanka, ani mouka. Šéfkuchaři obalují řízky v 1 surovině, díky které jsou křupavé i druhý den

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V restauraci vám řízek křupe, i když dorazí na stůl jen vlažný. Doma se stejná porce do večera scvrkne na měkkou placku, ze které obal málem sklouzává. Za tím rozdílem...
Ani strouhanka, ani mouka. Šéfkuchaři obalují řízky v 1 surovině, díky které jsou křupavé i druhý den

Ani strouhanka, ani mouka. Šéfkuchaři obalují řízky v 1 surovině, díky které jsou křupavé i druhý den

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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