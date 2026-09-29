Ani smetana, ani mléko. Bramborová kaše bude krémová díky 1 surovině, kterou přidávaly babičky

Skoro každý sáhne při přípravě kaše po hrnku mléka nebo lžíci smetany. Přesto výsledek často zklame. Kaše bývá řídká, těžká, nebo se z ní stanou obyčejné šťouchané brambory.
Naše babičky přitom znaly jednoduchý postup, který fungoval spolehlivě a nestál skoro nic. Vystačily si u něj bez smetany i bez mléka. Pomohla jim jediná surovina, kterou má doma úplně každý.
Babiččino tajemství se skrývá ve žloutku
Tou surovinou je obyčejný vaječný žloutek. Stačilo ho vmíchat do horké rozšťouchané kaše a hmota rázem dostala hebkou, krémovou strukturu.
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Žloutek totiž funguje jako přírodní pojidlo. Sváže dohromady máslo i vlhkost z brambor, takže všechno drží pohromadě v jedné hladké hmotě. Výsledná kaše je sametově jemná a příjemně vláčná.
Žloutek ale nevylepší jen texturu. Přihodí kaši:
vyšší podíl bílkovin, sytější, dozlatova zbarvenou hmotu, kulatější a plnější chuť.
Obyčejná příloha se tím posune někam, kde obstojí i na sváteční tabuli.
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S množstvím se nedá skoro nic zkazit. Na kilo brambor si vystačíte s jediným žloutkem, případně s jedním celým rozšlehaným vejcem. Přidávat víc nemá smysl, kaše by pak byla příliš cítit po vejci.
Na kilo brambor stačí jediný žloutek a chvilka, než kaše zchladne, aby se nesrazil. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Roli hraje i načasování. Vejce nevmíchávejte do vroucí hmoty hned po slití, ale chvilku počkejte, až brambory trochu zchladnou. V úplně horké kaši by se žloutek mohl srazit a nadělat hrudky. Pokud sázíte na celé vejce, důkladně ho rozšlehejte, aby se v bramborách rovnoměrně rozprostřelo.
Na čem dobrá kaše stojí ještě před žloutkem
Sebelepší trik selže, když sáhnete po nevhodných bramborách. Nejlíp poslouží moučné, škrobnaté hlízy, které v obchodě poznáte jako varný typ C. Po uvaření se snadno rozpadnou na hladkou hmotu a nedělají hrudky. Voskovité salátové odrůdy si drží tvar, a proto se na kaši nehodí.
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Nechte ve skříni i ponorný mixér a kuchyňského robota. Jejich rychlé nože vytáhnou z hlíz tolik škrobu, že hmota začne připomínat spíš lepidlo. Bezpečnější je brambory ručně rozmačkat paličkou nebo je protlačit lisem.
Poslední detail rozhoduje o výsledku často víc, než byste čekali. Po slití vody vraťte brambory na chvíli do horkého hrnce a nechte uniknout páru. Hmota trochu vyschne a pak nasaje tuk i žloutek mnohem ochotněji.
Vodu z vaření nevylévejte do dřezu
Existuje ještě jeden babiččin fígl pro ty, kdo se smetaně i mléku chtějí vyhnout. Ještě než hrnec vylijete, přendejte si část vroucí vody stranou do šálku a nechte ji po ruce.
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Ta voda je prosycená bramborovým škrobem, který se z hlíz při vaření vyplavil. Chová se pak jako přirozené zahušťovadlo a hmotu spíš scelí, než aby z ní udělala řídkou břečku. Drží si navíc teplotu vařících brambor, takže kaši neochladí tak jako studené mléko rovnou z ledničky. Vmíchávejte ji pozvolna, dokud nemá kaše konzistenci, jaká vám vyhovuje.
Syrové vejce v kaši? Riziko je menší, než čekáte
Spoustu lidí syrové vejce v jídle instinktivně odradí. V horké kaši je ale ta obava přehnaná. Čerstvě uvařené brambory drží dost tepla na to, aby se žloutek prohřál a tepelně upravil, zhruba jako při pomalém vaření na mírném plameni.
Přesto se vyplatí sáhnout po čerstvých a kvalitních vejcích od prověřeného prodejce. Kdo chce mít stoprocentní jistotu, může kaši se žloutkem ještě minutu prohřát na sporáku při nízké teplotě. Na chuti ani krémovosti se to nijak neprojeví.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/dokonala-bramborova-kase-triky-maslo, https://www.toprecepty.cz/clanky/11113-tajemstvi-dokonale-nadychane-bramborove-kase-sefkuchari-misto-mleka-pouzivaji-jinou-surovinu/, https://www.petitchef.cz/articles/neocekavana-ingredience-ktera-dela-bramborovou-kasi-neuveritelne-kremovou-aid-20442, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-na-nejkremovejsi-bramborovou-kasi/, https://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/4615/bramborova-kase-jako-od-babicky-jak-na-ni-aby-byla-dokonala.html, https://www.nespechej.cz/clanky/surovina-do-bramborove-kase-20260825-9997.html