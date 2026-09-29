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Ani smetana, ani mléko. Bramborová kaše bude krémová díky 1 surovině, kterou přidávaly babičky

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Skoro každý sáhne při přípravě kaše po hrnku mléka nebo lžíci smetany. Přesto výsledek často zklame. Kaše bývá řídká, těžká, nebo se z ní stanou obyčejné šťouchané brambory. Naše babičky...
Ani smetana, ani mléko. Bramborová kaše bude krémová díky 1 surovině, kterou přidávaly babičky

Ani smetana, ani mléko. Bramborová kaše bude krémová díky 1 surovině, kterou přidávaly babičky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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