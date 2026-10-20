Ani rum, ani mandle. Bábovka bude nadýchaná jako z vídeňské kavárny, když do těsta přidáte 1 věc

Kdo si ve Vídni objednal k melange kousek bábovky, ví, jak má vypadat. Střídka je světlá a jemná a vidlička jí projede skoro bez odporu. Doma přitom často vyjde těžší a hutnější, i když do těsta přijde kvalitní máslo, kapka rumu nebo mleté mandle. O všem ale rozhoduje věc, kterou má v lednici skoro každý.
Tajemství je ve vzduchu
Řeč je o sněhu z bílků. Vejce se před pečením rozdělí. Žloutky putují do máslového základu, bílky se zvlášť vyšlehají do tuhé pěny a ta se do těsta vmíchá až nakonec.
Proč to funguje? Při šlehání se do bílků dostane vzduch, hmota zbělá, zhoustne a změní se v pěnu, která drží tvar. Teplo trouby pak vzduch v pěně rozpíná a těsto mezitím ztuhne kolem něj. Bábovka díky tomu naroste do výšky a uvnitř zůstane lehká.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat pánve s teflonem. Nahrazují je 1 věcí, která vydrží celý život a nic se na ni nepřipálí Sníh z bílků vyšlehaný do tuha přidá těstu vzduch, díky kterému bábovka v troubě vyroste a uvnitř zůstane lehká. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kypřicí prášek z receptu vyhazovat nemusíte. U máslových bábovek se o kypření stará spolu s máslem ušlehaným do pěny a sníh k tomu přidá další vzduch a jemnější strukturu.
Kdo se s oddělováním vajec nechce zdržovat, může je vyšlehat celá do husté pěny. Bábovka se povede taky, jen nevyroste tak vysoko a střídka bude pevnější.
Rozdíl mezi oběma postupy přehledně shrnuje tabulka:
Se sněhem z bílků Bez sněhu Vejce žloutky do máslového základu, bílky zvlášť vyšlehané do tuhé pěny a vmíchané do těsta až nakonec celá vejce vyšlehaná dohromady Výška vyšší nižší Střídka lehká, vzdušná a jemná pevnější Jak to dělají ve Vídni Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař ve školní jídelně za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
V Rakousku se bábovce říká Gugelhupf. Vídeňané si ji dávají ke snídani i odpoledne v kavárně a mramorová verze se ke kávě nabízí téměř v každém podniku. Oblíbená byla i u císaře Františka Josefa I., který si ji podle vyprávění nechával nosit ke snídani. Po celé monarchii se z Vídně rozšířila hlavně v období biedermeieru.
Rakouské recepty na mramorovou i starovídeňskou kynutou bábovku stojí na stejném postupu. Máslo se ušlehá se žloutky do krému, bílky se zvlášť vyšlehají do tuha a sníh se zapracuje do těsta, u mramorové verze střídavě s moukou. Rum nebo mandle v těchto receptech klidně najdete, jenže ty bábovce dávají hlavně chuť a vůni.
Stejnou cestou šly i staré české kuchařky. V receptu Marie Janků-Sandtnerové na třenou bábovku jde tuhý sníh do těsta až v závěru, ve stejném kroku jako poslední část mouky.
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K největší chybě dochází ve chvíli, kdy se křehký sníh potká s hustým těstem. Rázné míchání v kruzích pěnu rychle rozbije a do trouby pak jde těsto skoro bez vzduchu, na kterém celý postup stojí.
Lepší je postupovat pomalu:
První malou dávku sněhu zamíchejte do těsta normálně, bez zvláštní opatrnosti. Hutná hmota tím změkne a zbytek se do ní zapracuje snáz. Zbytek přidávejte po částech, klidně ve třech dávkách. Hodí se široká silikonová stěrka, kterou těsto podebíráte ode dna a překlápíte navrch. Přestaňte, jakmile se sníh s těstem spojí a barva je téměř jednotná. Každé další míchání z těsta vzduch jen vytlačuje. Drobnosti, které rozhodnou
Máslo a vejce by měly mít při práci pokojovou teplotu, proto na ně myslete s předstihem. Do bílků přidejte špetku soli a šlehejte je opravdu do tuha. Měkká, řídká pěna těsto neudrží a bábovka pak vyjde nízká a hutná.
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Formu si vymažte a troubu rozehřejte ještě předtím, než začnete šlehat bílky. Těsto pak můžete péct hned po vmíchání sněhu a vzduch z něj nestihne uniknout.
Upečenou bábovku nechte pár minut odpočinout ve formě, než ji vyklopíte. Poslední krok obstará sítko: nasypte do něj moučkový cukr a bábovku jím bohatě poprašte. Tak ji ke kávě podávají i vídeňské kavárny.
Zdroje: https://www.austria.info/cs/recepty/mramorova-babovka/, https://www.bmluk.gv.at/themen/lebensmittel/trad-lebensmittel/backerzeugnisse/gugelhupf.html, https://www.tastingtable.com/1990896/beating-whisking-folding-cake-texture, https://www.kitchenaid.co.uk/blog/folding-in-baking, https://www.austria.info/cs/recepty/starovidenska-kynuta-babovka/, https://forbes.cz/sobota-jako-za-starych-casu-upecte-si-trenou-babovku-podle-genialni-kucharky-sandtnerove/, https://forbes.cz/prezidentska-babovka-necht-je-vitez-voleb-stejne-dobry-a-poctivy/