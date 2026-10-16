Ani olej, ani vejce. Těstoviny se při vaření nikdy neslepí, když do vody přidáte 1 věc z kuchyně

Lžíce oleje do hrnce patří v mnoha českých domácnostech k vaření těstovin stejně samozřejmě jako cedník. Profesionální kuchaři z Itálie i z Ameriky se ale nad tímhle zvykem shodně mračí. Surovina, na kterou nedají dopustit, přitom stojí v každé spíži a většina lidí s ní do vody šetří. Svou práci ovšem odvede teprve ve spojení se dvěma jednoduchými návyky.
Proč se těstoviny vůbec slepují
Za lepkavou hroudou na dně hrnce stojí škrob. Suché těstoviny ho začnou pouštět z povrchu hned, jak nasáknou vodu, a nejvíc se to projeví v prvních minutách vaření. Kousky, které se v tu chvíli dotýkají, k sobě snadno přilnou dřív, než je proudící voda stihne oddělit.
Proto je důležité, aby voda pořádně bublala už ve chvíli, kdy do ní těstoviny sypete. Silný var vytvoří spoustu bublin, které kousky nadnášejí a nedovolí jim klesnout na dno v jednom kusu. Ve vodě, která se teprve začíná vařit, se špagety naopak rychle spojí do chumlu. Škodí i převaření, protože rozměklé těstoviny pouštějí škrobu ještě víc a mění se v mazlavou hmotu. Vyplatí se proto začít ochutnávat o něco dřív, než uplyne doba uvedená na obalu, a těstoviny slít, jakmile jsou příjemně na skus.
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Onou věcí z kuchyně je obyčejná sůl. Italové tvrdí, že voda na těstoviny má chutnat skoro jako mořská. Slaná voda podle kuchařů ovlivňuje i chování škrobu na povrchu těstovin. Ty pak zůstanou pevnější a jednotlivé kousky k sobě tolik nepřilnou.
Kolik soli? Tady se doporučení rozcházejí. Střídmější návody počítají s čajovou lžičkou soli na jeden až dva litry vody, italští kuchaři jdou klidně až ke zhruba deseti gramům na litr. Rozumné je začít u spodní hranice a řídit se chutí, osolená voda by ale měla být znatelně slaná.
Voda na těstoviny by po osolení měla být znatelně slaná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sama sůl lepení nezastaví. Spolehlivě funguje teprve tehdy, když k ní přidáte dva návyky popsané níže.
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Prvním návykem je dost vody. Těstoviny potřebují místo, aby se ve vodě volně vznášely. Za bezpečnou míru se považuje aspoň litr vody na každých 100 gramů těstovin, takže na běžné půlkilové balení patří zhruba pět litrů.
Druhým návykem je míchání. Kdo těstoviny krátce po vhození do vody promíchá a během prvních minut se k hrnci několikrát vrátí, rozdělí kousky přesně ve chvíli, kdy hrozí slepení. Později už stačí zamíchat jen občas. U dlouhých špaget se hodí kuchyňské kleště, kterými špagety snadno rozvolníte.
Sůl a oba návyky přehledně shrnuje tabulka:
Co udělat Jak na to Proč to pomáhá Osolit vodu Od čajové lžičky na jeden až dva litry vody až po zhruba deset gramů na litr (italští kuchaři); začít u spodní hranice, voda má být znatelně slaná Ovlivňuje chování škrobu, těstoviny zůstanou pevnější a méně k sobě přilnou Vzít velký hrnec Aspoň litr vody na každých 100 gramů těstovin, na půlkilové balení zhruba pět litrů Těstoviny mají místo a ve vodě se volně vznášejí Míchat v prvních minutách Krátce po vhození do vody a několikrát během prvních minut, později jen občas; u dlouhých špaget nejlépe kleštěmi Kousky se rozdělí přesně ve chvíli, kdy hrozí slepení Co olej v hrnci skutečně dělá Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Jablečný štrúdl bude šťavnatý jako z vídeňské kavárny, když do náplně přidáte 1 věc
Olej a voda se nemísí. Drží se proto nahoře jako tenký povlak a těstoviny, které se vaří hlouběji v hrnci, s ním během vaření skoro nepřijdou do styku. Proti slepení tak nic nezmůže. Uplatní se až při scezení, kdy jím těstoviny projdou a obalí se tenkou mastnou vrstvou. Televizní kuchařka Lidia Bastianich i newyorský kuchař Matthew Cutolo upozorňují, že omáčka pak po kluzkém povrchu sjíždí a jídlo ztrácí chuť.
Olej z vody se na těstoviny dostane až při scezení a omáčka se jich pak hůř drží. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jednu užitečnou vlastnost olej v hrnci přece jen má. Tlumí pěnu, takže voda plná škrobu tolik nepřetéká přes okraj. Možná i proto se zvyk drží tak houževnatě: hrnec nepřekypí, a kdo olej přidává, si jeho slabiny proti lepení ani nevšimne.
Kam olej opravdu patří
Těstoviny, které míří rovnou do omáčky, olej ani proplachování nepotřebují. Škrob, který jim zůstal na povrchu, funguje jako pojivo a omáčka se díky němu drží každého kousku.
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U těstovin, které budou nějakou dobu čekat, se lžíce oleje vyplatí. Když je chystáte do studeného salátu nebo je chcete podávat až později, pokapejte je po slití olejem a promíchejte. Olej je obalí tenkým filmem a kousky se k sobě nepřilepí ani v míse. U salátu je můžete předtím krátce propláchnout studenou vodou, čímž zastavíte vaření a smyjete přebytečný škrob.
Zdroje: https://www.tastingtable.com/2233657/how-fix-clumping-spaghetti/, https://www.knorr.com/uk/tips-and-tricks/stop-pasta-sticking.html, https://chowhound.com/1568674/mistake-add-oil-pasta-water, https://www.thetakeout.com/1795709/pasta-mistake-adding-oil-to-water/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-spagety/, https://www.skrblik.cz/blog/4-tipy-jak-uvarit-testoviny-jako-sefkuchar/, https://energozrouti.cz/clanek/testoviny-se-vam-lepi-italsti-kuchari-doporucuji-pridat-do-vody-jednu-necekanou-ingredienci