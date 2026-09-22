Ani cukr, ani med. Do čaje patří 1 přísada, kterou Britové používají celá staletí

Když Čech připravuje čaj, obvykle skončí u cukru nebo u lžičky medu. Na Britských ostrovech ale do šálku po celé generace přidávají něco úplně jiného, co se sladidly nemá nic společného. Stačí jedna jediná přísada a z obyčejného černého čaje je najednou nápoj s výrazně jemnější chutí. Proč po ní ostrované sahají už staletí a jak ji do čaje dostat, aniž byste si ho pokazili?
Odpověď, kterou na ostrovech znají po generace
Tou přísadou je obyčejné mléko. Zatímco ve většině světa vzbudí čaj s mlékem spíš pozdvižené obočí, ve Velké Británii je to naprostá samozřejmost a součást každodenního života. Šálek silného černého čaje s trochou mléka doprovází ostrovany od rána a vrací se k němu prakticky každý.
Důležitý je přitom jeden detail. Sahá se výhradně po mléce, zatímco smetaně nebo šlehačce je lepší se vyhnout. Ta je totiž příliš vydatná a mastná, takže by jemnou chuť čaje spíš zadusila, místo aby ji podpořila. Lehké mléko oproti tomu nálev jen zaoblí.
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Za celým zvykem nestojí žádný rozmar, ale praktická nouze. Když se čaj během 17. a 18. století dostal do Británie, byl to drahý luxus a na pravý čínský porcelán většina lidí neměla. Pilo se proto z levnějších napodobenin, které ovšem vroucí voda snadno rozpraskala.
Řešení bylo prosté. Do šálku se nejdřív nalilo studené mléko a teprve na něj horký čaj, takže křehká nádoba nedostala tepelný šok. K tomu se přidal ještě jeden důvod. Čaj po dlouhé námořní cestě často ztrácel chuť a lacinější lístky bývaly hořké, což mléko příjemně zjemnilo. Zvyk se pak rychle rozšířil mezi chudé i bohaté a na ostrovech zdomácněl natrvalo.
Co mléko udělá s chutí černého čaje
Mléko dělá s čajem hlavně jednu věc. Tlumí jeho ostrost a dělá ho oblejším na jazyku. Za svíravou trpkost totiž můžou třísloviny, které na sebe mléčná bílkovina částečně naváže, takže nápoj působí hladčeji a dostane krémovější tělo. Pro spoustu lidí je taková chuť příjemnější než ostřejší čistý nálev.
Přečtěte si také: Tahle 1 věc nad sporákem je podle bytových architektů přežitek. Má ji 9 z 10 Čechů a kazí dojem z celé kuchyně Mléko tlumí svíravou trpkost černého čaje a dodává nálevu jemnější, krémovější chuť. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Neplatí to ovšem pro každý čaj. Nejlépe si mléko rozumí s assamem a sytějšími snídaňovými směsmi, které mají dost těla, aby je nepřebilo. U lehčích a aromatických druhů, kam patří darjeeling, jemné oolongy i většina zelených čajů, byste naopak chybovali, protože mléko zašlape právě ty křehké tóny, kvůli kterým se takové čaje pijí.
Mléko, nebo čaj napřed? Spor, který dělí ostrov
Mezi Brity se dodnes vede vášnivá debata, jestli do šálku patří dřív mléko, nebo čaj. Ta hádka má přitom hlubší kořeny, než by se zdálo. Historicky se mléko lilo první právě kvůli ochraně křehkých levných šálků, zatímco kdo vlastnil kvalitní porcelán, mohl si dovolit nalít horký čaj rovnou. Traduje se dokonce, že podle zvoleného pořadí se dal odhadnout původ a zámožnost rodiny.
Ať už si vyberete kterékoli pořadí, od jedné kombinace se raději držte dál. Mléko a citron do jednoho šálku nepatří. Kyselina z citronu totiž mléko srazí a v nápoji vám naskáčou nevzhledné vločky.
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Základ je snadný:
Uvařte pořádně silný černý čaj, nejlépe nějakou plnou snídaňovou směs. Kdo si čaj sladí, měl by cukr rozpustit v horkém nálevu ještě dřív, než přijde mléko. Mléko přilévejte až úplně nakonec a po malých dávkách. Raději přilijte nejdřív méně a postupně dochuťte. Dolít mléko jde totiž kdykoli, ale odlít ho z hotového šálku už ne.
Komu klasické mléko nevyhovuje, může zkusit rostlinné náhražky. Nejvíce se mléku přiblíží ovesný drink v baristické verzi, který dá čaji podobně plný a hebký pocit. A koho láká výraznější zážitek, ať sáhne po indické verzi jménem chai, do které se spolu s mlékem přidává zázvor, skořice a tobolky kardamomu. Z obyčejného hrnku je rázem voňavý nápoj, u kterého už žádné sladidlo chybět nebude.
Zdroje: https://www.cajova-zahrada.cz/blog/dejte-sanci-caji-s-mlekem/, https://www.nejfit.cz/2513-vznik-tradice-piti-caje-s-mlekem-byla-spis-prakticka-zalezitost, https://www.radynacestu.cz/magazin/caj-o-pate/, https://www.ireceptar.cz/zdravi/mleko-do-caje-zdravi.html, https://www.stoplusjednicka.cz/ritual-o-pate-proc-si-britove-pridavaji-do-caje-mleko