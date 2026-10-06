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7 věcí, kterými ho zaručeně vytočíš. Bitchie návod pro chvíle, kdy chceš být trochu bad girl

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Někdy nechceš zdravě komunikovat, reflektovat emoce ani vytvářet bezpečný prostor pro partnerský dialog. Někdy chceš být malinko nesnesitelná. Proto jsme připravily návod, který by žádný párový terapeut dobrovolně nevydal. Používej opatrně. Některé disciplíny mají mimořádně vysokou úspěšnost.
7 věcí, kterými ho zaručeně vytočíš. Bitchie návod pro chvíle, kdy chceš být trochu bad girl

7 věcí, kterými ho zaručeně vytočíš. Bitchie návod pro chvíle, kdy chceš být trochu bad girl

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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