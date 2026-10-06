7 věcí, kterými ho zaručeně vytočíš. Bitchie návod pro chvíle, kdy chceš být trochu bad girl

1. „Nic mi není.“
Základní disciplína. Důležité je správné provedení.
On: „Děje se něco?“
Ty: „Ne.“
On: „Jsi si jistá?“
Ty: „Úplně.“
Potom už jen lehce hlasitěji odložíš hrnek a dovolíš mu přemýšlet, ve které části posledních tří dnů začal jeho pád. Amatérka po pěti minutách řekne, co ji štve. Profesionálka odpoví: „Když nevíš, tak nic.“ Tohle je samozřejmě výborná metoda pouze tehdy, pokud chceš, aby se problém vyřešil přibližně nikdy.
2. „Dělej, jak myslíš.“
Čtyři slova, která zdánlivě poskytují absolutní svobodu, ale každý zkušenější partner ví, že jde o pole pokryté nášlapnými minami.
„Mám jít večer s klukama?“
„Dělej, jak myslíš.“
Následuje jeho vnitřní krizový štáb. Znamená to ano? Znamená to ne? Existuje správná odpověď? Bude po návratu ještě bydlet na stejné adrese? Vrchol disciplíny spočívá v tom, že pokud opravdu jde, můžeš se lehce podivit: „Já nic neříkám. Vždyť jsem ti řekla, ať si děláš, co chceš.“ Bad girl level: expert.
3. Přesuň mu tu jednu věc, kterou vždycky dává přesně tam
Někteří muži žijí v domácnosti s velmi volným vztahem k poloze svých ponožek, nabíječky, klíčů a vlastních dokumentů. Přesto mají minimálně jeden předmět, jehož přesné místo je posvátné.
Ovladač. Peněženka. Klíče. Malý šroubovák, který leží v zásuvce jedenáct let a byl použit dvakrát. Ukliď ho. Neztrať. Jen dej na logičtější místo. Potom se pohodlně usaď a při otázce „KDE TO JE?“ klidně odpověz: „Tam, kam to patří.“ Tady se rodí legendy.
4. Polož otázku, na kterou existuje jen špatná odpověď
„Všiml sis na mně něčeho?“
Nádherná disciplína, protože partner nemá žádná vstupní data a přesto se od něj očekává přesný výsledek. Vlasy? Obočí? Nová barva nehtů? Tři centimetry ustřižené z konečků? Něco s očima? Zhubla jsi? To poslední raději neříkat. Nebo právě říkat? Pokud se netrefí, stačí lehké: „To je jedno.“ Pokud se trefí až napočtvrté, můžeš dodat: „Teď už samozřejmě.“ Fair play opustila místnost před několika minutami.
5. Začni větu „Ty vždycky…“
Pokud chceš z drobné aktuální nepříjemnosti vyrobit retrospektivu celého vztahu, univerzální kvantifikátory jsou tvoji nejlepší přátelé.
„Ty vždycky necháš nádobí.“
„Ty nikdy neposloucháš.“
„Tobě je všechno jedno.“
Výhodou slov vždycky a nikdy je, že partner okamžitě přestane řešit nádobí a začne hledat jediný historický případ, kdy nádobí umyl. Gratuluji. Původní téma už zmizelo a můžete se dvacet minut hádat o úterý v dubnu 2023. Právě kritika, pohrdání, obrannost a uzavření komunikace patří mezi vzorce, které výzkum vztahů Johna Gottmana dlouhodobě spojuje s destruktivním konfliktem. Takže ano, funguje to. Bohužel až příliš dobře.
6. Odpověz „v pohodě“ tónem, který mezinárodní diplomacie klasifikuje jako vyhlášení války
„V pohodě“ je fascinující výraz. Může znamenat, že je něco skutečně v pohodě, ale může také znamenat, že právě probíhá posledních pět sekund mírových jednání.
Rozhoduje tón.
„Nevadí, že přijdu později?“
„V pohodě.“
Pokud zazní správně, partner okamžitě pochopí dvě věci: není to v pohodě a neví přesně, jak moc to není v pohodě. Přidej úsměv bez jakékoli účasti očí a získáváš bonusové body za psychologický thriller.
7. A úplně nejvyšší liga: začni něco řešit přesně ve chvíli, kdy usíná
Celý večer jste měli tři hodiny. Pili jste čaj, sledovali seriál, čistili si zuby a nic zásadního se nedělo. Potom zhasne světlo. Ticho. Pět minut. „Hele… můžu se tě na něco zeptat?“
Otevře jedno oko. A přichází problém, který by za denního světla potřeboval prezentaci, historický kontext a minimálně dva svědky. Je 23:48. Ideální okamžik otevřít téma jeho matky.
Ale skutečná bad girl ví, kdy přestat
Vtipné na těchto strategiích je, že skoro všechny fungují právě proto, že používají skutečné slabiny partnerské komunikace: ironii, kritiku, nejasné signály, obrannost a očekávání, že druhý přečte něco, co jsme mu neřekly. Gottmanův přístup mezi zvlášť destruktivní vzorce řadí kritiku, pohrdání, obrannost a takzvané stonewalling neboli komunikační uzavření.
Jednou za čas dramatické „nic mi není“ pravděpodobně lidstvo přežije. Pokud je ale jediným způsobem, jak partnerovi něco sdělit, už to není bad girl estetika. Je to pouze velmi komplikovaný způsob, jak nedostat to, co potřebuješ.
Takže klidně trochu zlob. Pak mu řekni, co ti skutečně vadí. A hlavně mu neuklízej ten šroubovák. Některé konflikty za to opravdu nestojí.
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Zdroje: The Gottman Institute – The Four Horsemen: Criticism, Contempt, Defensiveness, and Stonewalling [1], The Gottman Institute – 4 Conflict Styles that Hurt Your Relationship [2].