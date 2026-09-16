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Von der Leyen přizvala Kanadu k „přidruženému členství“. Chce také omezit sociální sítě pro děti

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Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen chce evropský „článek 4“ po vzoru NATO a Evropskou bezpečnostní radu. Kanadě nabídla cestu k prvnímu „přidruženému členství“ v EU.
Von der Leyen přizvala Kanadu k „přidruženému členství“. Chce také omezit sociální sítě pro děti

Von der Leyen přizvala Kanadu k „přidruženému členství“. Chce také omezit sociální sítě pro děti

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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