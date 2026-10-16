Škvarková pomazánka nemusí být jen ze škvarků a cibule, s vajíčkem a okurkou získá zajímavější chuť

Kdykoliv se u nás doma řekne poctivá
nebo zabíjačka vesnická hostina, okamžitě si vybavím neopakovatelnou vůni čerstvě vyškvařeného sádla a dokřupava upečených . I když uznávám, že škvarková škvarků není pokrm pro vyznavače přísných nízkotučných diet, pro mě je to naprostá srdcová záležitost a synonymum pro poctivou pomazánka tradiční kuchyni. Vzpomínám si, jak ji u nás na vsi dělala babička vždycky po zabíjačce do obří kameninové mísy a jak jsme se jako děti nemohly dočkat, až nám namaže ještě teplý krajíc čerstvého chleba. Tajemství dokonalé chuti spočívá v ideální rovnováze mezi tučnými škvarky a osvěžujícími přísadami, které celou kompozici nádherně odlehčí.
Tradiční recept jsem si postupem let upravila přesně podle našeho gusta.
Křupavé škvarky rozmixuji s trochou sádla na jemnější základ, do kterého přimíchám nadrobno nakrájenou , cibuli, natvrdo uvařené vajíčko, svěží nať jarní cibulky a poctivou plnotučnou hořčici. Výsledkem je neuvěřitelně krémová a kyselou okurku šťavnatá pomazánka s jemně pikantním tónem, po které se na rodinné oslavě nebo večerním posezení u piva doslova zapráší.
Můj tip zní: Škvarky mixujte v robotu jen velmi krátce a na nižší otáčky, případně je nasekejte nožem či prožeňte mlýnkem na maso s hrubšími otvory; pomazánka by neměla mít strukturu zcela hladké paštiky, ale měly by v ní zůstat přiznané drobné křupavé kousky. Recept na krémovou škvarkovou pomazánku s vařeným vejcem a křupavou zeleninou
Celkový čas přípravy včetně odležení: 100 minut Ingredience potřebné k přípravě 300 g škvarků 2 lžíce domácího vepřového sádla 2 vejce uvařená natvrdo 2 kyselé okurky 1 žlutá cibule 2 stonky jarní cibulky s natí 2 lžíce plnotučné hořčice 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře Postup při přípravě škvarkové pomazánky
1. Do malého kastrůlku vložte čerstvá vejce, zalijte je studenou vodou, přiveďte k varu a
vařte na mírném ohni přesně 10 minut natvrdo.
2. Uvařená vejce ihned zprudka
ochlaďte v míse s ledovou vodou, oloupejte ze skořápky a nakrájejte je na drobné kostičky.
3. Křupavé škvarky vložte do nádoby stolního mixéru nebo kutru, přidejte trochu měkkého vepřového sádla a
krátce je pulzně rozsekejte na jemnější strukturu.
4. Dbejte na to, abyste škvarky nerozmixovali až na zcela hladkou kaši, ale
ponechte v nich drobné křupavé kousky těsta.
5. Rozmixovaný škvarkový základ přemístěte do hluboké mísy.
6. Oloupanou žlutou cibuli nasekejte ostrým nožem
na velmi drobné a rovnoměrné kostičky.
7. Sterilované kyselé okurky vytáhněte z nálevu, nechte je krátce okapat a rovněž
nakrájejte na stejně drobné kostičky.
8. Stonky čerstvé jarní cibulky i s voňavou zelenou natí
nakrájejte na tenká kolečka.
9. K nakrájené zelenině a škvarkovému základu přidejte nasekaná vařená vejce a
připravte si dochucovadla.
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10. Do mísy k přísadám
přidejte plnotučnou hořčici, přisypte jedlou sůl a čerstvě namletý černý pepř.
11. Všechny suroviny v míse pomocí lžíce nebo stěrky
důkladně a poctivě promíchejte po dobu 2 minut, aby se chutě dokonale spojily.
12. Ochutnejte vzniklou pomazánku a v případě potřeby
přidejte ještě špetku soli nebo kapku okurkového nálevu.
13. Mísu s hotovou pomazánkou zakryjte potravinářskou fólií a
dejte do chladničky na minimálně 60 minut odležet.
14. Vychlazenou škvarkovou pomazánku štědře
namazejte na krajíce čerstvého kváskového chleba a ozdobte plátky kyselé okurky nebo cherry rajčátky. Foto: Cooky.cz, to je dobrota! Tipy redakce: Výběr správných škvarků: Pro docílení té nejlepší chuti vybírejte škvarky poctivě vyškvařené do zlatova, které nejsou spálené ani příliš vysušené. Kombinace hořčice pro pikantnost: Pokud máte rádi výraznější chutě, nahraďte polovinu plnotučné hořčice pikantní hořčicí kremžskou nebo lžičkou strouhaného čerstvého křenů. Mletí místo mixování: Pokud nemáte kuchyňský kutr ani mixér, prožeňte škvarky jednoduše ručním mlýnkem na maso s hrubší mřížkou. Zjemnění kyselým nálevem: Jestliže je pomazánka po smíchání příliš hustá, přilijte do mísy 1 až 2 lžíce láku z kyselých okurek, který směs zvláční a dodá jí skvělou navinulost. Správné skladování v chladu: Pomazánka uložená v uzavřené skleněné dóze v lednici vydrží jako čerstvá až 5dnů, přičemž druhý den po rozležení chutná vůbec nejlépe.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková