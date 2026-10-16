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Škvarková pomazánka nemusí být jen ze škvarků a cibule, s vajíčkem a okurkou získá zajímavější chuť

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Připravte si poctivou domácí škvarkovou pomazánku s vajíčkem, kyselou okurkou a jarní cibulkou. Tradiční studená dobrota na čerstvý chléb hotová za 15 minut.
Obrázek k receptu na škvarkovou pomazánku

Obrázek k receptu na škvarkovou pomazánku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na škvarkovou pomazánku
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 14:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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