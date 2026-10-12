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Tragická nehoda u obce Ležky. Čelní srážku auta a náklaďáku nepřežila řidička

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Tragická nehoda se stala dnes u obce Ležky na Podbořansku. Srazilo se tam osobní auto s nákladním vozem. Řidička osobního vozu nehodu nepřežila.
Tragická nehoda u obce Ležky. Čelní srážku auta a náklaďáku nepřežila řidička

Tragická nehoda u obce Ležky. Čelní srážku auta a náklaďáku nepřežila řidička

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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