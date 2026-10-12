Tragická nehoda u obce Ležky. Čelní srážku auta a náklaďáku nepřežila řidičkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragická nehoda u obce Ležky. Čelní srážku auta a náklaďáku nepřežila řidička
Článek byl publikován 12.10.2026 11:58
Nehoda auta a policejní dodávky zkomplikovala dnes odpoledne provoz nedaleko stadionu Eden v pražských...
Hasiči se už dlouhé hodiny snaží vyprostit bagr, který se při přepravě na nákladním voze včera zasekl pod...
Na dálnici D10 u Mladé Boleslavi skončilo omezení kvůli opravě 4,5 kilometru vozovky. Řidiče přesto v úterý...
Tragicky skončila sobotní ranní nehoda na dálnici D10 u Mladé Boleslavi. Osobní automobil vjel do úseku...
ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →