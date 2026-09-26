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Vyhlašujeme nejhorší spotřebič v české domácnosti: na podzim spolkne až 2 000 Kč za elektřinu

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Venku prší, slunce se schovává na celé dny a prádlo na balkoně nevyschne ani do rána. Přesně v...
Vyhlašujeme nejhorší spotřebič v české domácnosti: na podzim spolkne až 2 000 Kč za elektřinu

Vyhlašujeme nejhorší spotřebič v české domácnosti: na podzim spolkne až 2 000 Kč za elektřinu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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