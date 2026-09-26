Vyhlašujeme nejhorší spotřebič v české domácnosti: na podzim spolkne až 2 000 Kč za elektřinu

Venku prší, slunce se schovává na celé dny a prádlo na balkoně nevyschne ani do rána. Přesně v tuhle chvíli se v milionech domácností rozbíhá jeden spotřebič, který umí z účtu za elektřinu ukrojit pořádný kus. Málokdo přitom tuší, kolik ho podzimní provoz reálně stojí.
Na podzim se rozjede naplno
V létě si s mokrým prádlem hlavu neděláte. Pověsíte ho ven a za pár hodin je hotovo. Jakmile ale přijdou plískanice a krátké dny, sušák na chodbě nestačí a ke slovu se dostává sušička. Její vytížení tím pádem na podzim a v zimě prudce roste, protože je najednou jediný spolehlivý způsob, jak dostat prádlo do skříně suché.
Čím víc dávek za týden usušíte, tím rychleji se točí elektroměr. A tady je zakopaný pes. Sušička patří mezi nejnáročnější přístroje, které v domácnosti dobrovolně zapínáte.
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Spotřeba jednoho sušení se liší podle typu přístroje. Moderní kondenzační sušička s tepelným čerpadlem si na jednu dávku vezme zhruba 0,7 až 1,5 kilowatthodiny. Starší kondenzační modely bez čerpadla spotřebují 2,5 až 4 kilowatthodiny a nejstarší odvětrávací sušičky se dostanou i k pěti. Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Typ sušičky Spotřeba na jednu dávku (kWh) Moderní kondenzační s tepelným čerpadlem zhruba 0,7 až 1,5 Starší kondenzační bez čerpadla 2,5 až 4 Nejstarší odvětrávací i k 5
Teď to spočítejme. Větší rodina na podzim klidně suší pětkrát týdně, za tři měsíce se nasčítá kolem 65 dávek. U staršího nebo méně úsporného modelu se spotřebou kolem 4 až 5 kilowatthodin na sušení se dostanete zhruba na 260 až 325 kilowatthodin. Při ceně kolem 6 až 7 korun za kilowatthodinu, tedy i s distribucí a daní, vás jedna podzimní sezona vyjde i na 2 000 korun. Úsporná sušička s tepelným čerpadlem přitom stejný počet praní zvládne za zlomek téhle částky, provoz takového modelu vyjde spíš na pár korun za dávku.
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Největší podíl na účtu za elektřinu mají v mnoha domech elektrické topení a ohřev vody. Samotný bojler dokáže spolknout několik tisíc korun ročně a chladnička s mrazákem k tomu běží nepřetržitě den i noc. Tyhle spotřebiče jedou celý rok, takže je do sezonního žebříčku nepočítáme.
Se sušičkou je to jiné. Přes léto skoro odpočívá, na podzim se ale probudí a během pár týdnů dokáže vyskočit na přední příčky vaší faktury. Právě proto si vysloužila nálepku podzimního rekordmana mezi spotřebiči, které si sami zapínáte.
Jak jí ubrat na účtu
Nejlevnější sušení je pořád to na čerstvém vzduchu. Ušetřit ale pomůže i několik dalších návyků:
Přečtěte si také: Žádná soda ani drahé čističe: Trik, který používají všichni instalatéři k snadnému odstranění vodního kamene z baterie Sušení prádla na vzduchu nebo na sušáku ušetří za sezonu i několik set korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. kdykoli venku nemrholí, pověste prádlo na balkon nebo dvůr a sušičku nechte vypnutou; když ji potřebujete, plňte buben naplno, protože poloprázdná dávka spálí skoro stejně proudu jako plná; než prádlo naložíte, pusťte v pračce vyšší otáčky odstředění, vymačkané prádlo obsahuje míň vody a sušičce ubyde práce; pravidelně také čistěte filtr a kondenzátor, protože zanesený přístroj musí topit déle a spotřeba roste; jestli vybíráte novou sušičku, sáhněte po energetické třídě A s tepelným čerpadlem.
Od července 2025 platí přísnější štítky se stupnicí od A po G a nejméně úsporný kus spálí za stejnou práci až dvojnásobek elektřiny.
Malá změna, znatelný rozdíl
Sušička je pohodlný pomocník a nikdo vám ji nebude chtít brát. Stačí ale pár návyků a její podzimní apetit zkrotíte. Když zkombinujete sušení venku, plný buben a lepší odstředění, ušetříte za sezonu i několik set korun. A při výměně za úsporný model se rozdíl na účtu pozná každý měsíc.
Zdroje: https://www.klik.cz/blog/nejvetsi-zrouti-elektriny-v-domacnosti/, https://www.spp.cz/magazin/cena-elektriny-v-roce-2026-co-ji-tvori-kolik-stoji-1-kwh-a-kde-muzete-usetrit, https://www.ossel.cz/spotreba-susicky-pradla/, https://www.finax.eu/cs/blog/ktere-spotrebice-nam-v-domacnosti-spotrebuji-nejvice-energie, https://www.eon.cz/radce/blog/jake-provozni-naklady-ma-susicka-pradla-a-a-a-a/
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