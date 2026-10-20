Skvělá zpráva pro všechny české důchodce. Dostanou příspěvek 2000 Kč a většina to ani neví

Spousta seniorů už zaslechla, že stát chystá peníze navíc. Mnohem méně lidí ale tuší, jestli si o ně musí někde říct, kdy je skutečně uvidí a co se ještě musí stát, aby byla celá věc jistá. Projděte si, co o chystaném přilepšení zatím víme.
Žádné formuláře ani fronty na úřadě
Pro většinu důchodců je nejdůležitější zpráva velmi jednoduchá. Nemusíte dělat vůbec nic. Podle návrhu zákona peníze automaticky pošle stejný úřad, který vám vyplácí důchod. Kdo má penzi posílanou na účet, najde je tam a kdo ji dostává v hotovosti, tomu je donese doručovatel.
Sám se bude muset ozvat jen menší okruh lidí. Týká se to těch, kterým nárok na výplatu důchodu zanikne v měsíci výplaty příspěvku dřív, než by jim přišla pravidelná splátka. Takový člověk musí plátci důchodu poslat písemnou žádost, a to podle návrhu nejpozději do konce roku 2027.
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Z toho plyne i praktická rada. Když vás někdo kvůli příspěvku přemlouvá k vyplnění žádosti nebo chce údaje k vašemu účtu, buďte opatrní, protože běžný důchodce nic vyřizovat nemusí.
Běžný důchodce o příspěvek žádat nemusí, proto se vyplatí zpozornět, když po vás někdo kvůli němu chce vyplnit žádost nebo údaje k účtu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik peněz a kdo na ně dosáhne
Příspěvek má činit 2 000 Kč. Podle návrhu ho stát vyplatí jednorázově v roce 2027 jako peníze navíc k lednovému zvýšení důchodů. Počítat s ním mohou příjemci všech druhů penzí z českého důchodového pojištění. Patří sem:
starobní důchodci včetně předčasných; lidé s invalidním důchodem; ti, kdo pobírají vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod. Přečtěte si také: Důchodci v Česku můžou na energiích ušetřit i 480 Kč. Ještě víc jim ale přinese tahle 1 věc
Podmínky jsou dvě. Důchod vám musí náležet ode dne před 1. lednem 2027 a nárok na jeho výplatu musí trvat alespoň po část měsíce, ve kterém se příspěvek posílá. Rozhoduje den, od kterého byl důchod přiznán, takže nevadí, když rozhodnutí o něm přijde až v novém roce. Komu důchod náleží až od data v roce 2027, ten podle současného návrhu nedostane nic.
Dva důchody najednou nárok nezdvojnásobí, každý dostane jen jednu výplatu 2 000 Kč. Potěší naopak to, že se peníze nebudou započítávat do příjmu, když úřad posuzuje nárok na jiné státní příspěvky. Podle návrhu na ně nebude moct sáhnout ani exekutor.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Situace Jak to bude s příspěvkem Důchod náležející ode dne před 1. lednem 2027, na jehož výplatu máte nárok alespoň po část měsíce, kdy se příspěvek posílá 2 000 Kč přijde automaticky v termínu výplaty důchodu, nemusíte nic vyřizovat Nárok na výplatu důchodu zanikne v měsíci, kdy se příspěvek posílá, ještě před obvyklým termínem splátky o příspěvek je nutné písemně požádat plátce důchodu, nejpozději do konce roku 2027 Souběžné pobírání dvou důchodů příspěvek přijde pouze jednou Důchod náležející až od data v roce 2027 podle současného návrhu příspěvek nedostanete Na lednovou výplatu se zatím nechystejte Přečtěte si také: Kdo pracuje v důchodu, dostane za každý rok práce přidáno 1,5 % k penzi. Má to ale 1 háček, o kterém většina seniorů netuší
Podle pozměňovacího návrhu, který podpořili poslanci sociálního výboru, se peníze pošlou v takzvaném rozhodném měsíci. Ten připadne na druhý měsíc po měsíci, v němž zákon nabude účinnosti, nejdříve ale na březen 2027. Peníze přijdou v tomto měsíci ve stejný den, kdy vám chodí důchod.
Vládní novela počítá s tím, že zákon nabude účinnosti 1. ledna 2027. Pokud ho parlament stihne schválit, prezident podepsat a zákon vyjde ve Sbírce zákonů do konce roku 2026, připadne výplata na březen 2027. Kdyby se schvalování protáhlo, posune se i termín výplaty.
Proč stát sahá do kasy
Důvodem je velmi skromná lednová valorizace. Její výše se odvíjí hlavně od inflace, která byla v posledních měsících nízká, a proto patří zvýšení důchodů pro rok 2027 k nejslabším za poslední roky. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) na to zareagoval jednorázovou výpomocí. Podle něj je taková pomoc šetrnější vůči státnímu rozpočtu než trvalé navýšení měsíční penze.
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Opoziční poslanci s plošnou výplatou nesouhlasí. Vadí jim, že stejnou částku dostane i ten, kdo pobírá vysoký důchod. Peníze by podle nich víc pomohly, kdyby stát přidal na příspěvku na péči, posílil terénní služby, které za seniory dojíždějí domů, a budoval další zařízení pro seniory. Ozývá se i výtka, že si tím vláda chce naklonit seniory jako voliče.
Co ještě musí projít
Zatím jde stále o návrh. Sněmovní výbor pro sociální politiku ho 14. října 2026 doporučil schválit, další kroky však teprve přijdou. Nejdřív o novele hlasují poslanci na plénu, potom přijde na řadu Senát a celý proces uzavírá podpis prezidenta. Koalice má ve Sněmovně dost hlasů, aby novelu prosadila sama, proto se s jejím přijetím počítá.
Konečný termín výplaty tak zatím jistý není. Jasno bude ve chvíli, kdy zákon vyjde ve Sbírce zákonů a bude známé datum jeho účinnosti.
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Zdroje: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=10&ct=270&ct1=1, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=10&t=270, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://zpravy.kurzy.cz/878458-prispevek-2-000-kc-dostanou-duchodci-nejdrive-v-breznu-2027-kdo-penize-dostane-a-kdo-ne/, https://www.echo24.cz/a/Hkg59/zpravy-ekonomika-zvysovani-penzi-2027-celkem-470-korun-kdy-jak-dostanou-duchodci-bonus-2000-navod, https://www.finance.cz/aktuality/jednorazovy-prispevek-k-duchodu-budou-mit-narok-i-predcasni-duchodci/, https://www.fintag.cz/2026/10/14/dva-tisice-korun-pro-duchodce-prosly-socialnim-vyborem/, https://ceskeduchody.cz/zpravy/poslanci-dostali-zelenou-k-prispevku-2000-kc-pro-duchodce-prijde-ale-nejdrive-v-breznu