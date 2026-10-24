Tuhle chybu s odchodem do důchodu opakují čeští senioři pořád dokola. Prodělají na tom i 25 000 Kč ročně

Kdo dosáhne důchodového věku na podzim, obvykle dlouho neváhá a žádost o penzi podá hned, jak to jde. Každý měsíc výplaty navíc přece potěší. Letos ale může takový spěch vyjít draho a rozdíl se pak táhne každým dalším měsícem v penzi.
Prosinec, nebo leden? Rozdíl zůstane navždy
Pro výpočet nových penzí má každý kalendářní rok vlastní sadu parametrů, které se zpravidla po celý rok nemění. Kdo odejde v prosinci 2026, dostane důchod spočítaný podle parametrů pro rok 2026. Kdo počká do ledna, bude mít výpočet podle parametrů pro rok 2027, jejichž výši vláda stanovila nařízením č. 177/2026 Sb. s účinností od 1. ledna 2027.
Pro přelom let 2026 a 2027 to přitom dopadá tak, že nově spočítaný důchod z roku 2027 typicky předběhne důchod přiznaný v roce 2026 i po lednové valorizaci. Mnoho budoucích důchodců přesto o termínu rozhoduje od oka nebo podle toho, co udělal soused či kolega.
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„To, co bylo výhodné pro kolegu v práci, nemusí být výhodné pro vás,“ řekla pro Seznam Zprávy Jiřina Svobodová, vedoucí oddělení penze ve společnosti Freedom Financial Services.
Kolik může spěch stát
Nejvyšší částky ukazuje modelový výpočet serveru Finance.cz pro člověka s velmi vysokými výdělky a dlouhou dobou pojištění. Při odchodu v prosinci 2026 by i po lednovém zvýšení bral o 2 114 Kč měsíčně méně, než kdyby si důchod nechal přiznat na začátku roku 2027. Na výplatách za celý rok to dělá 25 368 Kč. Do bilance je ale potřeba započítat i prosincový důchod, který při dřívějším odchodu dostane navíc.
Ze srovnání, které zveřejnily Seznam Zprávy, vyplývá, že u běžnějších výdělků je rozdíl menší a s výší příjmů během kariéry roste.
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Nově přiznané důchody těží z parametrů výpočtu, které v součtu vycházejí příznivěji, hlavně z vyšší první redukční hranice a výhodnějších koeficientů pro přepočet dřívějších výdělků. V roce 2027 se do výpočtu navíc dostanou i příjmy z roku 2026. Prosincový žadatel o ně přijde, protože se jeho důchod počítá jen z výdělků do konce roku 2025.
Při odchodu do důchodu v lednu 2027 se do výpočtu započítají i výdělky z roku 2026. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Už vyplácené důchody naopak porostou od ledna 2027 jen skromně. Procentní výměra, tedy ta část penze, která odráží získanou dobu pojištění a výdělky, se zvýší jen nepatrně. Pevná základní výměra půjde nahoru také, ale všem stejně, takže na volbu mezi prosincem a lednem nemá vliv.
Prosincová výplata navíc má svou cenu
Kdo počká do ledna, prosincový důchod nedostane a vyšší penze pak musí tuhle výplatu postupně vynahradit.
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Z modelových výpočtů Finance.cz i Seznam Zpráv vychází, že se ušlá prosincová penze vrátí přibližně do dvou let. Od té chvíle už čekání čistě vydělává. Platí to ovšem pro jediný ušlý měsíc. Kdo by kvůli lednu vynechal výplat víc, čekal by na návrat úměrně déle.
Do propočtů zatím nevstupuje ani jednorázový příspěvek 2 000 Kč, na kterém se dohodla vládní koalice a který má dostat jen ten, komu byl důchod přiznán před 1. lednem 2027. Zákon o něm ale ještě neplatí. Pokud ho parlament schválí, dostane příspěvek i ten, kdo odejde v prosinci, a čekání na leden se pak vyplatí o něco později.
Srovnání obou variant:
Odchod v prosinci 2026 Odchod v lednu 2027 Pravidla výpočtu parametry pro rok 2026 parametry pro rok 2027 podle nařízení č. 177/2026 Sb. Výdělky ve výpočtu jen do konce roku 2025 včetně příjmů z roku 2026 Co penzi v roce 2027 ovlivní jen nepatrná lednová valorizace výpočet podle parametrů, které v součtu vycházejí příznivěji Prosincový důchod ano ne, jedna ušlá výplata se v modelových výpočtech vrátí přibližně do dvou let Dvě situace, které počty mění Přečtěte si také: Brutální chyba Čechů při topení. Nechávají radiátory běžet celý den a platí kvůli tomu až o 14 % víc
Výjimkou jsou lidé, kterým kvůli mezerám v pojištění vychází jen minimální důchod. Od ledna 2027 ho budou mít stejně vysoký bez ohledu na to, kdy jim byl přiznán, takže dřívější odchod jim přinese peníze navíc za měsíce do konce roku.
Svou roli hraje i doba pojištění. Kdo ještě pracuje a čekáním dotáhne další celý rok pojištění, tomu se penze zvýší o něco víc. Ideální den odchodu proto závisí na tom, kdy tenhle rok dokončí, a nemusí připadnout přesně na 1. leden. Před podáním žádosti pomůže znát přesnou výši penze pro oba termíny. S oběma částkami v ruce už stačí jednoduchý výpočet, za kolik měsíců vyšší lednový důchod dožene výplaty, které čekáním ztratíte.
Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/314801, https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2026/Sb_2026_177_PZZ.pdf, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://www.banky.cz/clanky/prispevek-2-000-kc-duchodcum-kdo-ho-dostane-a-kdy/, https://energozrouti.cz/clanek/seniori-kalkuluji-se-spravnym-nacasovanim-odchodu-do-duchodu, https://pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-zakonu/narizeni-vlady-o-zvyseni-duchodu-v-roce-2027, https://www.finance.cz/clanky/kdy-je-odchod-do-duchodu-koncem-roku-znacne-ztratovy-a-kdy-naopak-ziskovy/
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