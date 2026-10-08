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Těžké ztráty operace Epic Fury: 81 amerických letadel, vrtulníků a dronů ztraceno nebo poškozeno

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Zpráva CRS eviduje 81 amerických letadel, vrtulníků a dronů ztracených či poškozených během operace Epic Fury.
Těžké ztráty operace Epic Fury: 81 amerických letadel, vrtulníků a dronů ztraceno nebo poškozeno

Těžké ztráty operace Epic Fury: 81 amerických letadel, vrtulníků a dronů ztraceno nebo poškozeno

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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