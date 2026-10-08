Těžké ztráty operace Epic Fury: 81 amerických letadel, vrtulníků a dronů ztraceno nebo poškozeno

Operace Epic Fury se prodražuje. Kongresová výzkumná služba (
CRS) 5. října 2026 zveřejnila přehled 81 amerických letadel, vrtulníků a bezpilotních systémů, které byly od 28. února 2026 ztraceny nebo poškozeny při operacích proti Íránu. Zpráva vychází z mediálních zpráv, prohlášení ministerstva obrany a velitelství CENTCOM a ze zprávy generálního inspektora Pentagonu.
VIDEO
Počty ztracených a poškozených strojů jsou důležité ve světle nákladů, výrobních kapacit a rizik v jiných regionech, kde se USA angažují.
Operace Epic Fury aneb Írán není Irák
Spojené státy zahájily Podle CRS zahrnuje konflikt letecké, námořní i raketové střety napříč Blízkým východem. Intenzita bojů klesla během příměří v dubnu, ale během několika týdnů se konflikt mezi USA a operaci Epic Fury 28. února 2026 ve spolupráci s Izraelem. Íránem opět rozhořel.
Zpráva upozorňuje, že jde o kompilaci veřejně dostupných údajů,
nikoli o oficiální bilanci Pentagonu. Číslo se ještě může měnit kvůli utajení, probíhajícím bojům i sporné metodice výpočtů. Část poškozených strojů se navíc mohla vrátit do služby. Trumpovo dobrodružství v ceně 1,9 až 3,3 miliardy dolarů
CRS cituje odhad Kongresového rozpočtového úřadu (CBO) ze září 2026. Podle něj se ztráty techniky k 1. srpnu odhadují na 1,9 až 3,3 miliardy dolarů, podle toho, jaké metody výpočtu ministerstvo obrany zvolí.
Generální inspektor Pentagonu odhaduje celkové náklady konfliktu do konce června na 33,4 miliardy dolarů. Varoval také před nedostatkem strategických zásob a
úzkými hrdly americké průmyslové základny. Ztráty letadel a dronů přesto představují řádově jednotky až deset procent celkových nákladů na konflikt. Congressional Research Service: Americké ztráty podle kategorií
Podrobnosti jednotlivých incidentů vycházejí ze shrnutí serveru National Security Journal (NSJ), který cituje zprávu CRS a další média. Mezi nejvýznamnější incidenty patří:
Stíhací a útočné stroje: čtyři F-15E Strike Eagle, z toho tři sestřelené palbou vlastních sil nad Kuvajtem 2. března (podle CENTCOM) a jeden zničený nad Íránem 5. dubna, F-35A poškozený nad Íránem 19. března a osm F-15 s lehkým poškozením po úderu na základnu Muwaffaq Salti v Jordánsku, které se do služby vrátily začátkem září A-10 : jeden stroj zničen nepřátelskou palbou a druhý těžce poškozen při stejné akci v Jordánsku Vrtulníky: sestřelený AH-64 Apache nad Hormuzským průlivem, čtyři AH-6 Little Bird zničené při záchranných misích a MH-60 ztracený v Arabském moři Speciální operace: dva MC-130J záměrně zničené 5. dubna při pátrací a záchranné operaci a poškozený HH-60W F-15C, Volné dílo Tankery a stroje AWACS: Ztráty nenahraditelných platforem
Nejvíce lidských životů si vyžádal pád tankeru KC-135 Stratotanker v Iráku 12. března, při němž zahynulo všech šest členů posádky. Druhý KC-135 přistál nouzově. Dva dny nato bylo
při iráckém útoku na základnu Prince Sultána v Saúdské Arábii poškozeno dalších pět KC-135.
O dva týdny později byl na téže základně
přímým zásahem poškozen letoun včasné výstrahy E-3 Sentry. KC-135 slouží od 50. let a E-3 od druhé poloviny 70. let a obě platformy patří k nejstarším v americké flotile.
CRS výslovně zmiňuje, že ztráty vysoce žádaných, stárnoucích a málo početných platforem typu E-3 mohou vytvářet mezery ve schopnostech i v jiných regionech.
Bezpilotní prostředky: MQ-9 Reaper v hlavní roli
NSJ s odkazem na Washington Post uvádí, že do poloviny srpna bylo ztraceno nejméně 45 strojů . Jde o víceúčelový bezpilotní prostředek vyráběný společností General Atomics. Slouží k dlouhodobému průzkumu i k úderům a je levnější než pilotované letouny. MQ-9 Reaper MQ-1 Predator, U.S. Air Force Photo by Tech Sgt. Effrain Lopez, Public Domain
Během akce 31. května byl sestřelen dron MQ-1 a v polovině září další dva. Dne 12. dubna se navíc zřítil MQ-4C Triton, a to podle dokumentu námořnictva při nehodě, nikoli v boji.
Otázky pro Kongres
CRS uzavírá zprávu seznamem „potenciálních otázek“ pro zákonodárce. Týkají se pěti okruhů:
zda mají Kongres dostatek informací a času k posouzení dopadů ztrát a plánů na náhrady zda schválit, zamítnout nebo upravit žádosti o financování náhrad zda ztráty u stárnoucích platforem vytvářejí rizika v jiných operačních oblastech zda mají výrobní linky a dodavatelské řetězce kapacitu na obnovu ve stanovených termínech zda ztráty odrážejí změnu hrozby a bude třeba upravit vybavení, koncepty nasazení, taktiku nebo rozmístění sil
Kombinace ztrát letadel s nedostatkem zásob munice, na který upozornil generální inspektor, ukazuje, že
schopnost rychle nahrazovat techniku bude do budoucna pro americké ozbrojené síly stejně důležitá jako její kvalita.
Zdroj:
USNI News, National Security Journal, CRS Autor/Licence fotografie: MQ-9 Reaper, U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio Rosado, Public Domain