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Pozor na zprávy v Microsoft Teams. Nový malware se vydává za firemní IT podporu

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Kyberzločinci rozjeli novou kampaň, která zneužívá Microsoft Teams. Vydávají se za firemní IT podporu a zaměstnance přesvědčí k instalaci údajného nástroje pro opravu počítače. Ve skutečnosti jde o malware SynkLoader, který dokáže krást hesla i převzít kontrolu nad napadeným zařízením.
Pozor na zprávy v Microsoft Teams. Nový malware se vydává za firemní IT podporu

Pozor na zprávy v Microsoft Teams. Nový malware se vydává za firemní IT podporu

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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