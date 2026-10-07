Mandarinková buchta s krémem a Margotkou: Hrnkový moučník bez vaření krému, který zůstane krásně šťavnatý

Kdykoliv mě přepadne nečekaná chuť na něco
sladkého nebo se u dveří ohlásí neohlášená návštěva, ze všeho nejraději trávím dlouhé desítky minut u horkého sporáku vařením složitých krémů. Přesně v takových chvílích nedám dopustit na tento bleskový . Základem je mandarinkový řez neuvěřitelně jednoduché , které smíchám během hrnkové těsto 5 minut v jediné míse, aniž bych musela vytahovat kuchyňskou váhu. Skutečné kouzlo však přichází na řadu ve chvíli, kdy se peče korpus. Krém totiž připravíte pouhým smícháním mandarinkového kompotu i se šťávou, šlehačky a instantního pudinku bez vaření. Všechno dohromady vytvoří dokonale jemnou, nadýchanou pěnu plnou svěží ovocné chuti, kterou na závěr korunuje nastrouhaná tyčinka . Margot
Kombinace vláčného
piškotového základu, lehoučkého mandarinkového krému a exotického nádechu s kokosu rumem ze strouhané čokolády je naprosto návyková. Tento moučník milují dospělí i děti, a navíc vám na plechu vydrží krásně vláčný i několik dní, pokud ho tedy rodina nesní ještě v den upečení. Příprava krému nevyžaduje vůbec žádné kulinářské zkušenosti a zvládne ji bez problému i naprostý začátečník.
Můj tip zní: Smetanu ke šlehání i mandarinkový kompot dejte před přípravou krému na alespoň 30 minut do chladničky, protože z ledově vychlazených surovin zhoustne pudink bez vaření téměř okamžitě a vytvoří krásně pevný krém, který se při krájení vůbec neroztéká. Recept na hrnkovou mandarinkovou buchtu se šlehačkovým krémem a Margotkou
Celkový čas přípravy a pečení: 185 minut Ingredience potřebné k přípravě
Hrnkové těsto: 1/2 hrnku rostlinného oleje 2 vejce 1/2 hrnku plnotučného mléka 1 hrnek cukru krupice 1,5 hrnku polohrubé mouky 1 balíček kypřicího prášku do pečiva
Mandarinkový krém a dokončení: 2 plechovky mandarinkového kompotu (včetně šťávy) 2 balíčky pudinku bez vaření (typu Olé) 2 smetany ke šlehání (obsah tuku 33 %) 1 tyčinka čokolády Margot Postup při přípravě mandarinkové buchty s Margotkou
1. Předehřejte troubu na
180 stupňů a pečení plech s vyšším okrajem vymažte tukem a vysypejte hrubou moukou nebo celý jeho povrch pečlivě vyložte pečicím papírem.
2. Do větší mísy vyklepněte vejce, přisypte cukr krupici a ruční metličkou nebo elektrickým šlehačem vše
šlehejte přibližně 3 minuty do světlé pěny.
3. K vyšlehané vaječné pěně přilijte rostlinný olej, plnotučné mléko a
vše krátce promíchejte.
4. V samostatné misce smíchejte polohrubou mouku s kypřicím práškem do pečiva a tuto sypkou směs
postupně prosejte do tekutého základu.
5. Všechny suroviny v míse důkladně spojte vařečkou, dokud vám nevznikne
hladké, nadýchané a mírně tekuté těsto.
6. Připravené těsto vylijte na vymazaný plech a pomocí stěrky ho
rovnoměrně rozetřete po celé ploše. Pečení
BeBe roláda bez pečení: Osvědčený recept na pruhovaný moučník s kokosovým kabátkem
7. Plech vložte do vyhřáté trouby a
pečte na 180 stupňů přibližně 20 až 25 minut, dokud povrch nezíská krásně zlatavou barvu a špejle zapíchnutá do středu nezůstane zcela suchá.
8. Upečený piškotový korpus vytáhněte z trouby a
nechte ho na plechu alespoň 20 minut zcela vychladnout.
9. Do hluboké mísy nebo uzavíratelné plastové dózy vlijte mandarinkové kompoty i se veškerou šťávou, přilijte vychlazené smetany ke šlehání a přisypte pudinky bez vaření.
10. Nádobu pevně uzavřete a několika energickými pohyby s ní
třeste po dobu přibližně 1 minuty, případně obsah mísy krátce prošlehejte elektrickým hnětačem, dokud ze surovin nevznikne hustý, pevný a nadýchaný krém.
11. Vzniklý mandarinkový krém ihned vyklopte na vychladlý korpus a stěrkou ho
rovnoměrně rozetřete po celé ploše moučníku.
12. Tyčinku čokolády Margot nastrouhejte na hrubém struhadle a
štědře jím posypejte celý smetanový povrch koláče.
13. Připravenou buchtu vložte
minimálně na 120 minut do chladničky, aby se chutě dokonale propojily a krém dostatečně zpevnil před krájením. Foto: Cooky.cz, kousek slasti Tipy redakce: Vychlazené suroviny jsou základem úspěchu: Pro docílení okamžitého zhoustnutí krému bez vaření použijte smetanu ke šlehání i mandarinkový kompot přímou cestou z chladničky. Vyzkoušejte uzaviratelnou nádobu na třepání: Místo šlehání metlou stačí ingredience na krém uzavřít do pevné dózy a po dobu 1 minuty s ní důkladně třást, čímž vytvoříte dokonale tuhou penu. Strouhání čokolády bez lepení: Před samotným strouháním vložte tyčinku Margot na 15 minut do mrazáku, díky čemuž se nebude při strouhání na struhadle roztékat ani lepit. Obměna s jiným druhem kompotu: Místo mandarinkového kompotu můžete vyzkoušet také 2 plechovky ananasového nebo jahodového kompotu, které v kombinaci s pudinkem bez vaření chutnají stejně skvěle. Správné krájení pro čisté okraje: Pro dosažení úhledných kostek krájejte vychlazenou buchtu ostrým nožem, jehož čepel před každým řezem namočíte do sklenice s horkou vodou a otřete utěrkou.
Tvarohovo-pudinkové řezy s jemným krémem: Vláčný moučník, který se doslova rozplývá na jazyku
Hrníčková buchta s meruňkami, čokoládovou polevou a kokosem: Jednoduchý moučník z jednoho plechu