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Mandarinková buchta s krémem a Margotkou: Hrnkový moučník bez vaření krému, který zůstane krásně šťavnatý

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Blesková mandarinková buchta se šlehačkovým krémem a strouhanou Margotkou. Šťavnatý hrnkový moučník bez vaření krému upečený za 20 až 25 minut.
Obrázek k receptu na mandarinkovou buchtu s Margotkou

Obrázek k receptu na mandarinkovou buchtu s Margotkou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na mandarinkovou buchtu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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