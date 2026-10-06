Metrový srnčí hřbet s nadýchaným vanilkovo-moučným krémem a citronovým aroma

Kdykoliv přemýšlím o
, který dokáže na rodinné oslavě nebo nedělní kávě vyvolat opravdové nadšení a vzpomínky na dětství, metrový moučníku srnčí hřbet je u mě vždy na prvním místě. Tento ikonický v sobě spojuje to nejlepší z poctivého pečení: nadýchané dvoubarevný zákusek piškotové těsto ve dvou barvách, sametově jemný nastavovaný krém s lehkým citronovým tónem a naprosto efektní vzhled. Když postavíte na stůl tento podlouhlý elegán, všem se okamžitě sbíhají sliny. Na řezu se totiž ukáže nádherný střídavý vzor světlého a tmavého korpusu, který vypadá neuvěřitelně rafinovaně, přestože jeho základ tvoří zcela dostupné a tradiční ingredience.
U nás doma je tento recept naprostou stálicí při jakékoliv větší příležitosti, protože z jedné várky získáte obrovské množství porcí, které nasytí i tu
nejpočetnější návštěvu. Příprava těsta je a díky přidání oleje a vlažného mléka zůstávají jednotlivé plátky korpusu nádherně vláčné a nevysušují se. Největší jednoduchá magie ale nastává ve chvíli, kdy začnete jednotlivé střídavé dílky slepovat lahodným krémem z uvařené moučné kaše a načechraného másla.
Můj tip zní: Abyste při krájení získali onen ikonický dvoubarevný mozaikový vzor, krájejte vychlazený moučník ostrým tenkým nožem přísně našikmo pod úhlem přibližně 45 stupňů. Recept na dvoubarevný metrový koláč ze dvou forem s krémem z moučné kaše
Celková doba přípravy včetně odležení: 505 minut Ingredience potřebné k přípravě
Světlé a kakaové těsto: 5 vajec 300 g krupicového cukru 300 g polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva 150 ml rostlinného oleje 150 ml vlažného mléka 2 lžíce holandského kakaa 10 g másla na vymazání forem 20 g hrubé mouky na vysypání forem
Krém z moučné kaše: 2 lžíce hrubé mouky 500 ml teplého mléka 250 g změklého másla 200 g moučkového cukru 1 lžička čerstvé citronové šťávy
Na dohotovení a zdobení (volitelné): 50 g mletých vlašských ořechů nebo strouhaného kokosu 100 g čokoládové polevy Postup při přípravě metrového srnčího hřbetu na sladko
1. Předehřejte troubu na
170 stupňů a připravte si 2 formy na srnčí hřbet, které důkladně vymažte máslem a vysypejte hrubou moukou.
2. Opatrně oddělte žloutky od bílků do dvou čistých a suchých mís. K žloutkům přisypejte krupicový cukr a šlehačem je
přibližně 5 minut vyšlehejte do nadýchané světle žluté pěny.
3. Do žloutkové pěny za stálého šlehání postupně přilijte rostlinný olej a vlažné mléko. Polohrubou mouku promíchejte s kypřicím práškem do pečiva a po částech ji zapracujte do tekuté žloutkové směsi.
4. Z vaječných bílků a špetky soli ušlehejte v čisté míse pevný a tuhý sníh, který nožem či stěrkou velmi zlehka vmíchejte do připraveného těsta.
5. Přesně
1 polovinu světlého těsta rovnoměrně vlijte do 1 vymazané a vysypané formy na srnčí hřbet.
6. Do
druhé poloviny těsta přisypejte holandské kakao, důkladně ho promíchejte a vlijte do druhé formy na srnčí hřbet.
7. Obě formy vložte do vyhřáté trouby a pečte na
170 stupňů přibližně 35 minut, přičemž propečenost zkontrolujte zapíchnutím dřevěné špejle do středu korpusu.
8. Upečené korpusy opatrně vyklopte z forem na čistou mřížku a nechte je plně vychladnout. Mezitím si připravte krém tak, že v kastrůlku rozmícháte hrubou mouku v teplém mléce a na mírném ohni za stálého míchání uvaříte hustou hladkou kaši.
9. Uvařenou moučnou kaši sejměte z plotny a za občasného promíchání ji nechte zcela vychladnout na pokojovou teplotu.
Příprava krému
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10. Změklé máslo vyšlehejte v míse s moučkovým cukrem do nadýchané světlé pěny. Do vyšlehaného másla postupně po lžících zašlehávejte vychladlou moučnou kaši, až získáte dokonale jemný a hladký krém.
11. Na závěr do krému vmíchejte čerstvou citronovou šťávu pro osvěžující chuť. Vychladlé světlé i kakaové korpusy nakrájejte nožem na plátky podle jednotlivých vroubkovaných dílků formy o tloušťce přibližně
1 cm.
12. Na podnos skládejte střídavě světlý a kakaový plátek korpusu, přičemž každý plátek štědře potírejte vrstvou připraveného krému.
13. Takto slepujte plátky k sobě, dokud nevytvoříte opět dlouhý celistvý tvar srnčího hřbetu. Zbývajícím krémem rovnoměrně pomažte celý vnější povrch sestaveného moučníku.
14. Povrch krému můžete podle vlastní chuti dozdobit strouhanou čokoládou, mletými vlašskými ořechy nebo strouhaným kokosem.
15. Sestavený moučník vložte minimálně na
360 minut do chladničky, aby krém zpevnil a korpusy krásně zvláčněly.
16. Před podáváním krájejte ztuhlý moučník velmi ostrým nožem přísně našikmo, čímž na řezu vynikne nádherný dvoubarevný mozaikový vzor.
Foto: Cooky.cz, Srnčí hřbet v dvoubarevném provedení Tipy redakce: Prevence sraženého moučného krému: Uvařená moučná kaše i vyšlehané máslo musejí mít před vzájemným spojením naprosto stejnou pokojovou teplotu, proto nechte kaši po uvaření volně chladnout při pokojové teplotě přibližně 45 minut. Zvláčnění piškotových plátků: Pokud chcete, aby byl moučník ještě šťavnatější, můžete jednotlivé nakrájené plátky světlého i kakaového těsta před namazáním krémem zlehka pokapat ovocným sirupem, kávou nebo kapkou tuzemského rumu. Snadné vyklopení z formy: Aby se vám korpusy po upečení nepřichytily k plechové formě, poctivě vymažte každý záhyb polotuhým máslem a vysypejte hrubou moukou, případně vyložte formu pruhem pečicího papíru. Dokonalý šikmý řez: Při krájení ztuhlého hřbetu používejte dlouhý tenký nůž namočený v horké vodě a veďte řez pod úhlem 45 stupňů, aby na talířku vynikla krásná střídavá mozaika světlého a tmavého těsta. Rovnoměrné pečení dvou forem: Protože pečete 2 formy současně na jednom roštu, v polovině doby pečení po 18 minutách formy v troubě opatrně otočte, aby se obě poloviny propekly stejně rovnoměrně a do zlatova.
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