Hit mezi koláčky bez čekání na vykynutí těsta: Tvarohové koláčky plněné povidly

jsem dlouho moc nechtěla dělat. Ne kvůli chuti, tu miluju, ale kvůli kynutí. Zadělat, čekat, pak tvarovat, znovu čekat a najednou je z pečení půldenní program. Tenhle recept mi kdysi donesla sestra, napsaný na papírku trochu od mouky, a po prvním plechu jsem musela uznat, že jsem kolem koláčků dělala zbytečný obřad. Těsto se zadělá a rovnou se s ním pracuje. Koláčky Koláčky jdou na plech, potom do trouby. A výsledek? Měkké těsto, vláčný střed, tvaroh uvnitř, nahoře , která lehce křupne. Přesně ty drobenka domácí koláčky, které se začnou ztrácet ještě dřív, než pořádně vychladnou.
Nejvíc mě u tohohle těsta napoprvé zarazila
smetana. Žádné mléko jako základ, žádná voda, ale smetana ke šlehání s obsahem tuku 33 %. Díky ní je těsto jemnější a nezůstává suché. Když se k tomu přidá změklé máslo, udělá to s koláčky svoje, i druhý den jsou pořád vláčné, tedy pokud na druhý den vůbec něco zůstane. U nás se to obvykle nepovede, plech mizí až podezřele rychle.
Můj tip: Máslo nechte změknout opravdu pomalu při pokojové teplotě. Nemá z něj být tekutina, jen povolený kousek, který se dá prsty pohodlně zapracovat do mouky. Horké rozpuštěné máslo těstu moc nepomůže a koláčky pak nemusejí být tak pěkně nadýchané. Když nestíháte, nakrájejte máslo na menší kostky a nechte ho zhruba 20 minut na lince. Většinou to bohatě stačí. Recept na vláčné koláčky bez kynutí s tvarohem, povidly a drobenkou
Z této dávky vyjde přibližně
20 až 24 koláčků. Celková délka přípravy: přibližně 55 minut Ingredience k přípravě Kynuté těsto na koláče 500 g hladké mouky 250 g změklého másla 200 ml smetany ke šlehání (33 %) 2 žloutky půl kostky čerstvých kvasnic (asi 21 g) 0,5 dl vlažného mléka na kvásek 2 lžíce cukru na kvásek špetka soli Tvarohová náplň 250 g tučného tvarohu 2 lžíce cukru moučka hrst rozinek (namočených v rumu nebo horké vodě) 1 žloutek na ochucení a pojení náplně Povidlová náplň povidla podle chuti (švestková nebo jiná) Drobenka 100 g hladké mouky 60 g másla 50 g cukru krupice Dokončení 1 vejce nebo trochu rozpuštěného másla na potření okrajů 50 g másla + lžíce rumu na polití po upečení Postup přípravy lahodných koláčků bez kynutí s drobenkou
1. Nejdřív si připravte
kvásek: do 0,5 dl vlažného mléka rozdrobte půl kostky kvasnic, přidejte 2 lžíce cukru, promíchejte a nechte asi 10 minut stát v teple. Jakmile se na povrchu objeví pěna, můžete pokračovat. Není to dlouhé kynutí, spíš krátké probuzení kvasnic, ale těstu prospěje.
2. Do větší mísy nasypte
500 g mouky, přidejte špetku soli a zapracujte do ní 250 g změklého másla. Jde to prsty, případně vidličkou. Směs má připomínat hrubší drobenku nebo strouhanku, žádná hladká hmota zatím nevzniká.
3. Přidejte
2 žloutky, 200 ml smetany a hotový kvásek. Nejdřív všechno promíchejte lžící, potom těsto přesuňte na lehce pomoučenou pracovní plochu a krátce propracujte rukama. Stačí tři až pět minut. Těsto má být měkké, pružné a nemá se protivně lepit na prsty. Když lepí příliš, přisypte lžíci mouky.
4. Nachystejte
tvarohovou náplň: tvaroh promíchejte s moučkovým cukrem, žloutkem a rozinkami, které jste předem namočili a slili. Náplň by měla zůstat hustší, aby při pečení neutíkala z koláčků ven. Teď přijde na řadu drobenka
Tvarohové koláčky z rumového másla a bez dlouhého kynutí: Jemná náplň a úžasná vůně
1. V misce promněte mezi prsty
100 g mouky, 60 g másla a 50 g cukru, až vzniknou drobnější i větší hrudky. Drobenku nechte stranou. Na koláčky ji dávejte až těsně před pečením, zůstane sušší a po upečení hezky křehká.
2. Z těsta odtrhávejte menší kousky a dělejte z nich kuličky o průměru zhruba 5 cm. Do každé vytlačte prstem důlek, vložte lžičku tvarohové náplně nebo povidel a okraje těsta stáhněte k sobě. Spoj pořádně stiskněte, aby náplň zůstala uvnitř. Koláčky pokládejte na plech vyložený pečicím papírem.
3. Okraje koláčků potřete
rozšlehaným vejcem nebo trochou rozpuštěného másla. Drobenka se pak lépe přichytí a povrch v troubě dostane pěknější barvu. Nakonec přisypte drobenku. Tady se není potřeba držet zkrátka.
4. Pečte v troubě předehřáté na
170 až 180 stupňů asi 18 až 22 minut. Hotové koláčky mají světle zlatavou, místy lehce narůžovělou barvu. Od patnácté minuty na ně raději koukněte častěji, protože každá trouba si v tomhle jede trochu po svém. Poslední krok
1. Ještě teplé koláčky po vytažení z trouby potřete
rozpuštěným máslem s rumem. Stačí rozpustit asi 50 g másla a přidat lžíci rumu. Máslo se vsákne do těsta, povrch zjemní a koláčky dostanou tu známou sváteční vůni. Nechte je aspoň 10 minut vychladnout. Jestli to doma někdo vydrží, což bývá ta těžší část receptu. Foto: Cooky.cz, Žádné čekání, žádné kynutí. Koláčky bez kynutí z křehkého těsta, které se rozpadají na jazyku Tipy redakce: Kynutí nebo bez: Těsto opravdu kynout nemusí, koláčky můžete tvarovat a péct hned. Pokud ale máte půlhodinu k dobru, přikryjte mísu utěrkou a nechte těsto chvíli odpočinout. Trochu se zvedne a upečené koláčky budou působit vzdušněji. Záměna smetany: Smetanu ke šlehání lze nahradit plnotučným řeckým jogurtem nebo zakysanou smetanou. Těsto zůstane jemné, jen chuť bude o něco svěžejší a lehce nakyslá. Rozinky v náplni: Pokud rozinky u vás doma neprojdou, jednoduše je vynechte. Dobře fungují i nasekané vlašské ořechy. Tvarohová náplň obstojí i úplně prostě, třeba jen s vanilkovým cukrem. Polití máslem s rumem: Rum není nutný. Když pečete pro děti, vynechte ho nebo použijte vanilkový extrakt. I samotné máslo povrch koláčků zvláční a dodá jim pěkný lesk.
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