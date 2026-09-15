Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Půlhodinové koláčky bez kupovaných polotovarů: Křehké jako pírko, rychlé jako blesk

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kynuté koláčky patří k těm receptům, u kterých se člověk vždy vrátí ke kořenům. Vláčné těsto z hladké mouky, žloutků a oleje, jemná tvarohová náplň s citronovou kůrou a rozinkami a křupavá drobenka navrch, která v české kuchyni funguje spolehlivě od nepaměti. Příprava není tak náročná, jak se může zdát, a výsledek mluví sám za sebe.
Domácí koláčky

Domácí koláčky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Bez kupovaných polotovarů, a přitom hotovo za půl hodiny: Domácí koláčky, které nadchnou každou návštěvu
Reklama
Další články z Cooky.cz
Test vědomostí pro milovníky piva: Podle 10 otázek se ukáže, kdo má právo považovat se za odborníka
Test vědomostí pro milovníky piva: Podle 10 otázek se ukáže, kdo má právo považovat se za odborníka
Babičky je věšely v kuchyni, dnes se válí po půdách: Sběratelé za ně přitom platí i 2 500 Kč
Babičky je věšely v kuchyni, dnes se válí po půdách: Sběratelé za ně přitom platí i 2 500 Kč

Vyšívaná kuchařka visela u sporáku v každé domácnosti. Dnes za zachovalý originál sběratelé platí až 2 500...

Vajíčkový salát je díky jednoduchému postupu krémovější a svěžejší. Jiný recept už nepoužívám
Vajíčkový salát je díky jednoduchému postupu krémovější a svěžejší. Jiný recept už nepoužívám

Pamatuju si ho úplně přesně. Studený vajíčkový salát v papíru, k tomu rohlík a někdy i koktejl. Doma ho...

Originální růžový zákusek bez mouky: Jednoduchý zákusek, který předvede, že to jde skvěle i bez mouky
Originální růžový zákusek bez mouky: Jednoduchý zákusek, který předvede, že to jde skvěle i bez mouky

Vypadají trochu slavnostně, ale přitom na nich není nic složitého. Růžové řezy bez mouky dělám ve chvíli,...

BeBe stříška s tvarohem a malinami: Jednoduchý nepečený dezert z pár surovin, který potěší chutí i vzhledem
BeBe stříška s tvarohem a malinami: Jednoduchý nepečený dezert z pár surovin, který potěší chutí i vzhledem

Když je venku teplo a troubu se mi vážně zapínat nechce, přichází u nás na řadu právě BeBe střecha s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.