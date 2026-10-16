Haas vysvětlil reakci Toyoty na jezdeckou sestavu pro rok 2027

Haas ve čtvrtek oznámil, že lídr šampionátu formule 2 Rafael Câmara nahradí od roku 2027 Estebana Ocona. Brazilec by měl závodit po boku dalšího juniora Ferrari Olivera Bearmana. Šéf Haasu Ajao Komacu ve čtvrtek předstoupil před média poté, co potvrdil Câmaru jako prvního nováčka na startovním roštu formule 1 pro rok 2027.
Přestože právě tento krok mnozí očekávali, mimo jiné kvůli úzkému propojení Haasu s Ferrari, Komacu dlouhodobě zdůrazňuje, že tým má při výběru jezdců naprostou volnost.
Toyota se přitom netají tím, že by ráda viděla některého ze svých mladých jezdců v závodní sedačce formule 1. Komacu proto vysvětlil, jak celou situaci prezentoval šéfovi Toyota Gazoo Racing Akiovi Toyodovi. Partnerství Haasu s Toyotou přitom patří mezi důležité změny letošní sezóny.
„Od chvíle, kdy jsme s Toyotou začali jednat, což bylo v roce 2024, jsem věděl, že Akio-san velmi stojí o to, aby se jeden z jeho jezdců dostal v roce 2027 do závodní sedačky,“ řekl Komacu.
„Takže jsem ho osobně navštívil v Tokiu ještě předtím, než jsme cokoliv podepsali a než mi k tomu vůbec něco řekl. Nechtěl jsem, aby došlo k nějakému nedorozumění nebo aby investoval do týmu s představou: ‚Když budeme spolupracovat, dostanu jednoho ze svých jezdců do závodní sedačky.‘“
„Řekl jsem mu: ‚Podívejte, rozumím vašemu cíli, ale ať už bude vaším jezdcem kdokoliv, musí být nejrychlejší.‘ Kdybych vybral jezdce, který není nejrychlejší nebo nejlepší, lidé by o Toyotě říkali: ‚Toyota prostě nalila do týmu peníze, aby dostala svého jezdce do formule 1.‘“
„A jezdec, který by tu sedačku získal díky podpoře Toyoty, by byl označen za placeného jezdce Toyoty. A Haas by jako tým formule 1 nedosahoval výsledků, kterých by dosahovat měl, protože ten jezdec by nebyl nejrychlejší. Takže by to nefungovalo ani pro jednu ze tří zúčastněných stran, že?“
Toyota přesto dostala možnost jednoho ze svých jezdců otestovat. Rjó Hirakawa se zúčastnil programu TPC, tedy testování se staršími vozy, společně s Jackem Doohanem, Leonardem Fornarolim a Câmarou. Právě tato skupina se účastnila přímého porovnání, které mělo Haasu pomoci rozhodnout o obsazení sedačky. Hirakawa už během letošní sezóny dostal příležitost s Haasem v prvním tréninku v Rakousku.