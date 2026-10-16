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Haas vysvětlil reakci Toyoty na jezdeckou sestavu pro rok 2027

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Haas potvrdil Rafaela Câmaru jako náhradu za Estebana Ocona pro sezónu 2027. Brazilec by měl vytvořit jezdeckou dvojici s Oliverem Bearmanem, přičemž oba patří do juniorského programu Ferrari. Šéf týmu Ajao Komacu vysvětlil, jak na toto rozhodnutí reagovala Toyota.
Haas vysvětlil reakci Toyoty na jezdeckou sestavu pro rok 2027

Haas vysvětlil reakci Toyoty na jezdeckou sestavu pro rok 2027

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 16:43

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