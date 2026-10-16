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Dovolená v Egyptě? Leda se snubním prstýnkem a konzervami z domova. Ale spíš už nikdy

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Egypt je rájem levné dovolené, pobyt tady se dá sehnat i za hubičku. Za branou hotelu je ale realita, kterou už znovu zažít nechci. Takže proč sem lidi pořád létají?
dovolená v Egyptě za trest

dovolená v Egyptě za trest

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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