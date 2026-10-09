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Dobrman: elegán v černém, který vypadá jako bodyguard a doma řeší, kde přesně sedíte vy

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Dobrman má jednu z nejvýraznějších siluet v psím světě. Úzká hlava, dlouhé nohy, hluboký hrudník, atletické tělo a výraz, který působí, jako by právě zkontroloval vstupy, východy a morální kvalitu celé místnosti. Člověk se na něj podívá a okamžitě vidí osobního strážce. Jenže doma se z něj velmi často vyklube něco mezi stínem, osobním asistentem a psem, který považuje vzdálenost dva metry od svého člověka za zbytečně velkou.
Dobrman: elegán v černém, který vypadá jako bodyguard a doma řeší, kde přesně sedíte vy

Dobrman: elegán v černém, který vypadá jako bodyguard a doma řeší, kde přesně sedíte vy

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

Web přináší články o domácích mazlíčcích, volně žijících zvířatech i fascinujících tvorech z celého světa. Čtenáři zde najdou praktické rady pro péči o psy, kočky a další mazlíčky, zajímavosti z říše zvířat, příběhy, které zahřejí u srdce, i kuriozity, nad nimiž zůstává rozum stát. Obsah je...

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