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V klášteře Mariam Soulakiotis se víra změnila v nástroj kontroly. Za zdmi lidé umírali hladem i po týráníČlánek je určen pro osoby starší 18 let

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Když v prosinci 1950 vstoupily desítky policistů do odlehlého kláštera u řecké Keratey, neobjevily pouze podivnou náboženskou komunitu.
V klášteře Mariam Soulakiotis se víra změnila v nástroj kontroly. Za zdmi lidé umírali hladem i po týrání

V klášteře Mariam Soulakiotis se víra změnila v nástroj kontroly. Za zdmi lidé umírali hladem i po týrání

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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