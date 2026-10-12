Ceny pamětí nespadnou? Micron: humanoidní roboti spotřebují >200GB DRAM a TB SSD

Ceny pamětí nespadnou? Micron: humanoidní roboti spotřebují >200GB DRAM a TB SSDPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
AI humanoidní robotZdroj: ChatGPT
Článek byl publikován 12.10.2026 05:40
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