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Ceny pamětí nespadnou? Micron: humanoidní roboti spotřebují >200GB DRAM a TB SSD

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Dennívýzva
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Micron nepředpokládá, že by poptávka po pamětech mohla klesnout. Koncem dekády totiž předpokládá strmý růst zájmu o tzv. fyzickou AI reprezentovanou především humanoidními roboty s vysokými požadavky…
AI humanoidní robot

AI humanoidní robot

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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