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Astronomové narazili na exoplanetu, která se zcela vzpírá dosavadním teoriím

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Dennívýzva
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Nově objevená exoplaneta GJ 523b zaujala astronomy hned z několika důvodů. Je přibližně třiadvacetkrát hmotnější než Země, přesto vše nasvědčuje tomu, že nejde o plynného obra, ale o mimořádně hustý kamenný svět. Právě to z ní dělá jeden z nejzajímavějších letošních objevů.
Astronomové narazili na exoplanetu, která se zcela vzpírá dosavadním teoriím

Astronomové narazili na exoplanetu, která se zcela vzpírá dosavadním teoriím

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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