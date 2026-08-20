Astronomové narazili na exoplanetu, která se zcela vzpírá dosavadním teoriímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Astronomové narazili na exoplanetu, která se zcela vzpírá dosavadním teoriím
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Přistání Apolla 11 na Měsíci patří mezi největší technologické úspěchy 20. století. Přesto ani více než...
Epic Games potvrdil, že připravuje oficiální podporu Epic Games Store pro Linux. Přestože zatím neoznámil...
3D tisk proniká i do vojenského průmyslu. Americká společnost Haddy představila bezpilotní člun vyrobený...
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