Ani šaty ani sukně. Češky letos v létě objevily tento 1 kus oblečení, který je mnohem praktičtější, ale vypadá skvěle

Rozpálený asfalt, poryv větru na náměstí a k tomu potřeba vypadat aspoň trochu upraveně. Letní šatník toho musí zvládnout hodně. Jeden střih to letos umí naráz a stále víc Češek po něm sahá místo šatů i sukní. Hvězdou sezony jsou široké kalhoty s vysokým pasem
V obchodech na ně narazíte pod názvy palazzo nebo wide leg. Poznáte je snadno: pas sahá zhruba k pupíku a nohavice se nikde neobepíná, od boků volně splývá dolů.
Oproti sukni odpadá hlídání větru. Na rozdíl od lehkých šatů se látka nelepí na nohy a upnuté džíny v tom vedru nikde netlačí. Volný střih nechává proudit vzduch, takže se v nich dá zvládnout i tropický den.
Přečtěte si také: Ani žabky, ani sandály. Češky letos na dovolenou vozí tenhle 1 druh bot, který omladí nohy
Praktická je i drobnost, na kterou se zapomíná. Kalhoty zakrývají kolena, takže v nich bez řešení vejdete do kostela i na památky s přísnějším oblečením.
Foto: Freepik.com Materiál rozhoduje víc než cedulka se značkou
Celé kouzlo funguje jen u správné látky. Nejlépe se osvědčuje len, lehká bavlna a kvalitní viskóza, protože nechávají pokožku dýchat a přitom hezky splývají.
Len přirozeně chladí a odvádí vlhkost. Viskóza je lehoučká a při chůzi se nohavice krásně vlní. Polyester naopak v horku nedýchá, takže ho nechte viset v regálu.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat pečivo: nahrazují je touto vychytávkou za 10 Kč, po které se méně přibírá a chutná ještě lépe
Vedle klasických neutrálních odstínů letos vedou i jemné letní barvy, třeba krémová, máslově žlutá nebo pistáciová. Kdo chce prázdninový nádech, sáhne po bílo-modrých středomořských vzorech.
Foto: Freepik.com Délka a proporce, na kterých to celé stojí
Nejčastější chybou bývá špatně zvolená délka. Příliš krátká nohavice postavu opticky rozseká, správná ji naopak natáhne.
„Při výběru širokých kalhot je nejdůležitější správná délka, kvalitní střih a precizní zpracování. Široké kalhoty by měly sahat až k zemi a jen lehce nad ní levitovat,“ uvedla pro Lifee.cz návrhářka Martina Pipková Loudová.
Přečtěte si také: Tuhle drobnost má v koupelně každá druhá žena. Vůbec netuší, že si tím přidávají i 10 let v obličeji
Druhé pravidlo je ještě jednodušší. Když je objem dole, nahoru patří užší kousek. Právě proto tenhle střih sluší i plnějším tvarům, protože bříško a boky se v nohavici schovají a vysoký pas posune začátek nohou opticky výš.
Přes den tílko, večer saténová halenka
Ve dne stačí přiléhavé tílko, žebrovaný top nebo lněná košile ledabyle zastrčená do pasu. Na nohy patří ploché kožené sandály, mokasíny nebo čisté tenisky.
Večer se ze stejných kalhot stane společenský outfit. Přidejte saténovou halenku, výraznější zlaté šperky a sandálky na podpatku. Menší ženy udělají dobře s platformou, aby je široká nohavice opticky nezkracovala.
Přečtěte si také: Ani sandály, ani tenisky. Češky letos v létě nosí tyhle boty, které jsou pohodlné, levné a vypadají luxusně
Jedny dobře vybrané kalhoty tak zvládnou práci, nákup i večeři venku.
Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.lifee.cz/jediny-typ-kalhot-ktere-v-lete-2026-potrebujete-siroke-nohavice-lichoti-kazde-postave-7d36f, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/45570-korfu-kalhoty-letni-trend-2026, https://www.moda.cz/palazzo-kalhoty-jako-elegantni-zaklad-pro-letni-outfit-jak-vytvorit-5-jednoduchych-outfitu, https://www.tiscali.cz/cesky-si-na-leto-2026-prestavaji-kupovat-klasicke-saty-nahrazuje-je-tenhle-trend-ze-zahranici-ktery-opticky-ubere-10-kg-674545, https://www.elevenfashion.cz/a/jak-nosit-palazzo-a-siroke-kalhoty