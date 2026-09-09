Za odpad možná platíte, i když nemusíte. Úlevy se týkají více lidí, než si mnozí myslí

Výše poplatku za komunální odpad není v celém Česku jednotná. Obce si mohou zvolit způsob, jakým budou odpadový systém financovat, a prostřednictvím obecně závazné vyhlášky stanovit také konkrétní sazbu. U poplatku za obecní systém odpadového hospodářství může částka podle zákona dosahovat maximálně 1 200 korun za osobu a rok.
Současně mohou obce zavádět vlastní úlevy nebo další osvobození, a právě proto se pravidla mohou výrazně lišit i mezi sousedními městy a vesnicemi.
Senioři mohou v některých obcích ušetřit celý poplatek
Poměrně častou skupinou, na kterou samosprávy myslí, jsou starší obyvatelé. Neexistuje však jednotná věková hranice platná pro celé Česko.
Například obec Lichoceves v roce 2026 osvobozuje od poplatku za odpad občany starší 70 let a držitele průkazu ZTP. V Křečhoři jsou od poplatku osvobozeni lidé starší 75 let a držitelé průkazu ZTP/P. Jiné obce mohou seniorům částku pouze snížit nebo žádnou věkovou úlevu neposkytovat.
Rozhodující je proto vždy aktuální vyhláška místa, kde má člověk poplatkovou povinnost.
Zákon navíc stanoví několik situací, kdy se osvobození u poplatku za obecní systém odpadového hospodářství uplatňuje přímo.
Týká se například některých lidí umístěných v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení. Osvobozen může být také člověk, který má bydliště v jiné obci a právě tam platí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovitosti.
Vyplatí se zkontrolovat obecní vyhlášku
Kdo tedy automaticky posílá každý rok stejnou částku, měl by si podmínky své obce alespoň jednou ověřit.
Úleva může být navázána nejen na věk, ale také na konkrétní sociální či zdravotní situaci a obec může stanovit i povinnost nárok v určité lhůtě oznámit nebo doložit.
Ministerstvo vnitra ve svých metodických materiálech počítá s tím, že obce mohou ve vyhlášce stanovit vlastní osvobození a úlevy. Pokud tedy člověk patří mezi seniory nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P, může se dotaz na obecním úřadě vyplatit.
Zdroje:
vlasta.cz, zakonyprolidi.cz, mv.gov.cz, lichoceves.cz, krechor.cz