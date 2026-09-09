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Za odpad možná platíte, i když nemusíte. Úlevy se týkají více lidí, než si mnozí myslí

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Poplatek za komunální odpad může domácnost vyjít na stovky až více než tisíc korun ročně. V některých obcích ale určité skupiny obyvatel platí méně, případně vůbec nic. Rozhodovat může věk, zdravotní stav i konkrétní životní situace.
Za odpad možná platíte, i když nemusíte. Úlevy se týkají více lidí, než si mnozí myslí

Za odpad možná platíte, i když nemusíte. Úlevy se týkají více lidí, než si mnozí myslí

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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