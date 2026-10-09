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Za Husáka se mu smálo celé Česko. Dnes se prodává za 7 000 000 Kč minimálně

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Před padesáti lety se stal symbolem normalizačního kýče a terčem posměchu architektů. Dnes za něj kupující bez váhání zaplatí miliony a mladá generace v něm objevuje retro kouzlo.
Za Husáka se mu smálo celé Česko. Dnes se prodává za 7 000 000 Kč minimálně

Za Husáka se mu smálo celé Česko. Dnes se prodává za 7 000 000 Kč minimálně

Zdroj: SMartin Strachoň, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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