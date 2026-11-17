Vůně opečené cibule, slaniny a hub mě v kuchyni pokaždé vrátí k máminu vaření. Vařila ráda, hodně a bez velkých řečí kolem toho. Doma jsme v dětství mívali i prasátka, takže jsem se brzy dostala i k chuti vepřových ledvinek. Dnes je dělám hlavně ve chvíli, kdy je v obchodě vůbec seženu a vypadají čerstvě, pevně, zkrátka dobře. U ledvinek všechno závisí na očištění, opakovaném proprání ve studené vodě a pomalém dušení. Když se to neuspěchá, jsou jemnější a omáčka má plnou, zakulacenou chuť.
Ledvinky nejsou surovina, kterou by si každý automaticky hodil do košíku. To je prostě pravda. Při pečlivé přípravě ale nabídnou chuť, kterou obyčejný kus nenahradí. U nás se tenhle recept vrací vepřového masa hlavně na podzim a v zimě, kdy má člověk chuť na něco teplého, sytého a trochu starosvětského. K tomu obyčejné šťouchané brambory se slaninou a jarní cibulkou. Nic víc není nutné.
Můj tip je vlastně úplně obyčejný: S čištěním ledvinek nespěchejte. Vyříznutí bílých kanálků a několikeré propláchnutí ve studené vodě rozhodne, jestli bude jídlo příjemně výrazné, nebo už nepříjemně ostré. Recept na poctivé vepřové ledvinky na houbách se šťouchanými bramborami
Doba přípravy: 30 minut Doba dušení: 75 minut Celkový čas: přibližně 1 hodina a 45 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat
Ledvinky: 4 ks vepřových ledvinek 4 větší ks lesních žampionů nebo jiných hub 2 ks cibule 100 g slaniny 1 lžíce sádla 1 lžíce plnotučné hořčice 1 lžíce hladké mouky 500 ml vývaru 1 lžička drceného pepře 1 lžička kmínu 100 ml smetany 20 g másla sůl podle chuti
Šťouchané brambory: 1 kg brambor 80 g slaniny 3 ks jarní cibulky 40 g másla 3 lžíce teplého mléka sůl podle chuti čerstvě mletý pepř podle chuti Postup přípravy vepřových ledvinek s houbami a šťouchanými bramborami
1. Začněte u
vepřových ledvinek. Rozřízněte je, vykrájejte všechny bílé kanálky a také tužší části, které by v jídle jen překážely. Ledvinky potom nakrájejte na nudličky a několikrát je propláchněte ve studené vodě. Vodu měňte tak dlouho, dokud není čistší a maso nepůsobí svěžeji.
2. Očistěte
houby, nakrájejte je na plátky a rychle je opláchněte. Cibuli oloupejte a nasekejte najemno, slaninu nakrájejte na menší kostičky.
3. Ve větším hrnci, případně v hlubší pánvi, rozehřejte
sádlo. Přidejte slaninu a nechte ji pustit tuk. Potom vsypte cibuli a opékejte ji dozlatova. Tady se vyplatí nikam neutíkat, protože dobře opečená cibule udělá omáčce základ.
4. K cibuli vmíchejte
hořčici a krátce ji nechte rozvonět v tuku. Pak přidejte ledvinky a houby. Několik minut restujte, aby se odpařila přebytečná voda a všechno se zatáhlo.
5. Směs zasypte
hladkou moukou a asi 1 minutu míchejte. Mouka se musí v základu prosmažit, jinak by v hotové omáčce zůstala syrová moučná chuť.
6. Přilijte
500 ml vývaru, přidejte drcený pepř, kmín a podle potřeby i trochu soli. Přiveďte k mírnému varu, stáhněte plamen a pod pokličkou duste zhruba 75 minut. Občas promíchejte ode dna, hlavně ke konci, kdy omáčka houstne. Příprava brambor
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7. Zatímco se ledvinky dusí, oloupejte
brambory, nakrájejte je na větší kusy a uvařte v osolené vodě doměkka. Většinou jim stačí asi 20 až 25 minut.
8. Na menší pánvi opečte dozlatova
slaninu, která přijde do brambor. Jarní cibulku nakrájejte na tenká kolečka. Použijte bílou i zelenou část, pokud je pěkná.
9. Uvařené
brambory slijte a nechte je krátce odpařit. Přidejte máslo a teplé mléko, potom je jen nahrubo rozšťouchejte. Hladká kaše to být nemá, menší hrudky jsou tady spíš výhoda.
10. Do brambor vmíchejte opečenou
slaninu, většinu jarní cibulky, osolte a opepřete. Trochu cibulky si odložte na posypání hotového jídla.
11. Když jsou
ledvinky měkké, přilijte do omáčky smetanu a nakonec vmíchejte také kousek másla. Omáčka se tím zjemní a hezky se spojí. Pokud je příliš hustá, pomůže pár lžic vývaru. Foto: Cooky.cz, Ledvinky lze podávat i s jinou přílohou, například s rýží.
12. Podávejte hned, nejlépe na nahřátých talířích. Dejte porci
šťouchaných brambor, k nim nebo přes ně ledvinky na houbách a navrch trochu jarní cibulky. Hotové ledvinky vydrží v lednici do druhého dne, ale čerstvě dovařené chutnají nejlíp. Ještě pár rad na závěr k ledvinkám na houbách Pokud chcete ledvinky ještě víc zjemnit, nechte je po očištění chvíli ležet ve studené vodě a pak je znovu propláchněte. Místo žampionů se hodí i směs lesních hub, čerstvá nebo z mrazáku, podle toho, co máte doma. Šťouchané brambory nemačkejte úplně dohladka. Hrubší struktura se k hustší omáčce hodí mnohem líp. Když zbyde trochu omáčky a brambory už nejsou, druhý den ji ohřeju klidně jen ke krajíci chleba. Žádné slavnostní podávání, ale doma po ní většinou nezůstane ani lžíce.
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