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Tragická nehoda v Jablonci. Couvající dodávka srazila muže, zemřel

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Tragická dopravní nehoda se dnes dopoledne stala v Jablonci nad Nisou v Pražské ulici. Řidič kurýrní dodávky při couvání přehlédl muže, který vstoupil do vozovky zpoza nákladního auta. Chodec přes veškerou snahu záchranářů na místě svému zranění podlehl.
Tragická nehoda v Jablonci. Couvající dodávka srazila muže, zemřel

Tragická nehoda v Jablonci. Couvající dodávka srazila muže, zemřel

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 12:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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