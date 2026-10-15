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Tradiční plněné ořechy s rumovou náplní mají slavnostní vzhled a příjemně výraznou chuť

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Plněné ořechy patří k vánočnímu cukroví, které u nás doma nikdy nechybí. Křehké skořápky ze skořicového těsta, uvnitř máslo-ořechový krém s kapkou rumu a Nutellou. Tenhle recept jsem letos konečně vyladila do podoby, po které se sáhne jako první.
Fotografie k ořechům

Fotografie k ořechům

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Noblesa vánočního stolu: Plněné ořechy s krémem z másla, cukru a rumu, které okouzlí dřív, než si stihnete vzít druhou porci
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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