Tradiční plněné ořechy s rumovou náplní mají slavnostní vzhled a příjemně výraznou chuť

Plněné ořechy jsem dlouhá léta přenechávala mamince. V hlavě jsem je měla zaškatulkované jako , se kterým je moc práce. Formičky, krém, slepování, hlídání, aby se půlky nelámaly. Raději jsem pekla cukroví , tam je člověk na jistotě. Letos jsem se do nich ale konečně pustila sama. A byla to linecké dobrá volba. Vyšly přesně tak, jak mají: jako cukroví, kolem kterého projdete kuchyní několikrát za den a pokaždé si nenápadně vezmete jeden kousek.
Plněné ořechy jsou u českých Vánoc doma už pěkně dlouho. Mluví o nich tak i cukráři, třeba Roman Paulus. Těsto z
Hery a přitom není tak zrádné, jak se může na první pohled zdát. Když si odpočine v lednici, drží hezky pohromadě, do formiček se dá vtlačit bez většího boje a po upečení jsou vlašských ořechů se skořicí skořápky křehké, ale nerozsypou se hned mezi prsty. Krém je jednoduchý, žádné složité šlehání nad parou: máslo, , rum a mleté ořechy. Dohromady to v těch malých půlkách funguje až překvapivě dobře. Nutella
Můj tip je jednoduchý: Nenechávejte chlazení jen tak symbolicky. Těsto dejte do lednice opravdu aspoň na dvě hodiny, pokud můžete, klidně přes noc. Čerstvě zadělané se lepí na ruce, ve formičkách se maže a půlky pak nejsou stejně silné. Vychlazené těsto je úplně jiný materiál. Drží, nepatlá se tolik a z formiček většinou vypadne bez dlouhého přemlouvání. Recept na křehké plněné ořechy se skořicí a ořechovým krémem
Z uvedeného množství připravíte asi
40 až 50 slepených ořechů. Celková délka přípravy: přibližně 3 hodiny 30 minut, případně s odležením přes noc Ingredience k přípravě
Těsto: 400 g hladké mouky 100 g moučkového cukru 150 g mletých vlašských ořechů 250 g Hery, případně jiného tuku na pečení 1 vrchovatá lžička skořice
Ořechový krém: 250 g másla, změklého při pokojové teplotě 1 vanilkový cukr 2 vrchovaté lžíce Nutelly 2 vrchovaté lžíce mletých vlašských ořechů trochu rumu podle chuti, případně ho vynechte Postup přípravy vánočních plněných ořechů se skořicovým těstem
1. Hladkou mouku prosejte do větší mísy. Přidejte moučkový cukr, mleté vlašské ořechy a skořici, krátce promíchejte.
Heru nakrájejte na menší kostky a dejte ji k suchým surovinám. Nejlépe se pracuje s tukem, který je jen lehce povolený, ale pořád studený. Když je moc měkký, těsto začne nepříjemně mazat.
2. Rukama rychle vypracujte hladké těsto. Nedrťte ho zbytečně dlouho, teplo z dlaní mu moc nesvědčí a tuk se pak rychleji rozpouští. Hotové těsto zabalte do potravinářské fólie a uložte do lednice na
minimálně 2 hodiny. Bez problémů tam může zůstat i do druhého dne. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Noblesa vánočního stolu: Plněné ořechy s krémem z másla, cukru a rumu, které okouzlí dřív, než si stihnete vzít druhou porci
3. Troubu předehřejte na
160 stupňů. Z vychlazeného těsta odkrajujte menší kousky a vtlačujte je do formiček na ořechy. Snažte se o podobnou vrstvu, zhruba 3 až 4 mm. Moc tenká skořápka ráda praskne, příliš silná je zase těžká a při slepování nevypadá tak pěkně.
4. Formičky naskládejte na plech a pečte
12 až 15 minut, jen do lehce zlatavého odstínu. Tmavé je nenechávejte, bývají potom křehčí a při plnění se lámou. Po vytažení z trouby je nechte chvíli odpočinout přímo ve formičkách. Pak stačí jemně klepnout a skořápky by měly vyklouznout ven. Teď si připravíme krém
1. Máslo změklé při pokojové teplotě vyšlehejte s vanilkovým cukrem, až zesvětlá a trochu nabude. Přidejte
Nutelu a pokračujte ve šlehání, dokud nebude krém hladký a nezmizí světlé máslové šmouhy.
2. Vmíchejte mleté vlašské ořechy a podle chuti přidejte trochu rumu. Ještě krátce prošlehejte. Krém by měl být spíš pevnější, aby držel na lžičce a nestékal ze skořápek.
Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Noblesa vánočního stolu: Plněné ořechy s krémem z másla, cukru a rumu, které okouzlí dřív, než si stihnete vzít druhou porci
3. Na jednu půlku dejte malé množství krému, lžičkou nebo cukrářským sáčkem. Přiklopte druhou skořápkou a opatrně přitlačte. Opravdu jen lehce, upečené půlky jsou křehké. Hotové ořechy nechte na plechu nebo mřížce ztuhnout asi
20 až 30 minut.
4. Přendejte je do plechové dózy a uložte do chladu. Nejlepší jsou obvykle druhý den, když skořápka trochu zvláční a krém se s ní hezky propojí.
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VIDEO Tipy redakce: Hera vs. máslo v těstě: Hera dá těstu křehkost a chuť nechá spíš neutrální, takže víc vystoupí ořechy se skořicí. Pokud máte raději máslovější cukroví, nahraďte polovinu Hery studeným máslem. Těsto bude o něco méně poslušné, ale výsledek stojí za to. Rum v krému: S rumem opatrně. Bohatě stačí půl lžičky až jedna lžička. Když ho dáte moc, krém přebije a ořechová chuť se ztratí. Pokud rum nepoužíváte, dejte pár kapek vanilkového extraktu nebo lžičku silné kávy. Formičky a jejich mazání: Nové kovové formičky většinou mazat nemusíte, těsto s Herou se z nich uvolňuje dobře. U starších formiček, případně u plastových, bych ale lehké vytření olejem nevynechávala. Jen opravdu málo, jinak se těsto může chovat opačně, než chcete. Mleté ořechy v těstě: Vlašské ořechy přidají těstu jemnou nahořklost a výraznou vůni, která si se skořicí rozumí. Pokud chcete sladší a měkčí chuť, použijte lískové ořechy. Dobrá je i směs obou druhů. Skladování: V plechové dóze a v chladu vydrží plněné ořechy až 10 dní. Nepokládejte je na sebe v několika vrstvách bez proložení, krém by se mohl přichytit. Nejpraktičtější je obyčejný pečicí papír mezi jednotlivé vrstvy.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou