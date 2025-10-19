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Toto zařízení v domácnosti vás stojí 8000 Kč ročně. Odpojte ho z elektřiny co nejdříve, stejně ho nepotřebujete

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Velký pultový mrazák se na první pohled tváří jako ideální pomocník, ve skutečnosti však může nenápadně zvyšovat vaše účty za elektřinu. Ročně vás provoz staršího modelu klidně vyjde na osm tisíc korun, což je částka, kterou by většina domácností raději investovala do něčeho příjemnějšího a opravdu potřebnějšího.
Jednoduchý krok k úspoře elektřiny

Jednoduchý krok k úspoře elektřiny

Zdroj: Detail elektrické zástrčky vytažené ze zásuvky
Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 19.10.2025 06:54

Poslední aktualizace: 21.10.2026 10:01

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Jak poznat, jestli se starý spotřebič ještě vyplatí provozovat

Údaj na štítku spotřebiče neříká vždy přesně, kolik elektřiny skutečně spotřebuje za rok. U mrazáku záleží na stáří, teplotě okolí, nastavení termostatu, množství námrazy i na tom, jak často se otevírá.

Nejjednodušší kontrolou je zásuvkový měřič spotřeby. Spotřebič se přes něj nechá běžet několik dní a naměřená spotřeba se potom přepočítá na celý rok.

Teprve toto číslo má smysl porovnat s údaji nového modelu a cenou elektřiny. Pokud starý mrazák spotřebuje například o několik stovek kilowatthodin ročně více, lze spočítat, za jak dlouho by se investice do nového zařízení mohla vrátit.

Výměna jen proto, že je spotřebič starý, nemusí být vždy ekonomická. Stejně tak ale nemusí dávat smysl provozovat dvacetiletý mrazák jen proto, že stále chladí. Rozhodnout by měla skutečně naměřená spotřeba.


Zdroje:

  1. U.S. Department of Energy – Estimating Appliance and Home Electronic Energy Use https://www.energy.gov/energysaver/estimating-appliance-and-home-electronic-energy-use
  2. European Commission – Energy efficient products https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznysdenik.cz

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