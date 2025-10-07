Technik prozradil: tyto spotřebiče v domácnosti vždy na noc vypínejte, jinak si zvyšujete náklady na elektřinu o stovky Kč

Technik prozradil: tyto spotřebiče v domácnosti vždy na noc vypínejte, jinak si zvyšujete náklady na elektřinu o stovky KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Technik prozradil: tyto spotřebiče v domácnosti vždy na noc vypínejte, jinak si zvyšujete náklady na elektřinu o stovky KčZdroj: Umíme poradit
Článek byl poprvé publikován 07.10.2025 04:01
Poslední aktualizace: 21.10.2026 10:05
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Kolik dnes smí nový spotřebič ve standby režimu skutečně spotřebovat
Představa, že každá malá červená kontrolka znamená desítky wattů zbytečné spotřeby, vychází často ze zkušenosti se starší elektronikou. Moderní spotřebiče prodávané v Evropské unii podléhají stále přísnějším limitům.
Od května 2025 platí pro širokou skupinu nových zařízení limit 0,5 wattu ve standby nebo vypnutém režimu. Pokud zařízení ve standby zobrazuje informace, může být limit vyšší. Zvláštní pravidla platí také pro přístroje, které musí zůstávat připojené k síti.
To neznamená, že standby spotřeba celé domácnosti je vždy zanedbatelná. Pokud máme desítky zařízení nebo starší elektroniku, jednotlivé malé odběry se mohou sčítat.
Nejlepší je proto neměřit úsporu podle svítící kontrolky, ale zásuvkovým wattmetrem. U moderní televize může jít o drobné, zatímco starší set-top box, síťové zařízení nebo jiný přístroj může mít spotřebu úplně jinou.
Zdroje:
- European Commission – Standby, networked standby and off mode https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/standby-networked-standby-and-mode_en
- European Commission – New limits to standby modes of electrical appliances https://energy.ec.europa.eu/news/eu-consumers-save-energy-new-limits-standby-modes-electrical-appliances-2025-05-08_en
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