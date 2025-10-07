Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Technik prozradil: tyto spotřebiče v domácnosti vždy na noc vypínejte, jinak si zvyšujete náklady na elektřinu o stovky Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Také večer poté, co všude zhasnete, ulehnete do postele a s uspokojením […]
Technik prozradil: tyto spotřebiče v domácnosti vždy na noc vypínejte, jinak si zvyšujete náklady na elektřinu o stovky Kč

Technik prozradil: tyto spotřebiče v domácnosti vždy na noc vypínejte, jinak si zvyšujete náklady na elektřinu o stovky Kč

Zdroj: Umíme poradit
Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 07.10.2025 04:01

Poslední aktualizace: 21.10.2026 10:05

Reklama

Zkušenost redakce

Pohled redakce: Kolik dnes smí nový spotřebič ve standby režimu skutečně spotřebovat

Představa, že každá malá červená kontrolka znamená desítky wattů zbytečné spotřeby, vychází často ze zkušenosti se starší elektronikou. Moderní spotřebiče prodávané v Evropské unii podléhají stále přísnějším limitům.

Od května 2025 platí pro širokou skupinu nových zařízení limit 0,5 wattu ve standby nebo vypnutém režimu. Pokud zařízení ve standby zobrazuje informace, může být limit vyšší. Zvláštní pravidla platí také pro přístroje, které musí zůstávat připojené k síti.

To neznamená, že standby spotřeba celé domácnosti je vždy zanedbatelná. Pokud máme desítky zařízení nebo starší elektroniku, jednotlivé malé odběry se mohou sčítat.

Nejlepší je proto neměřit úsporu podle svítící kontrolky, ale zásuvkovým wattmetrem. U moderní televize může jít o drobné, zatímco starší set-top box, síťové zařízení nebo jiný přístroj může mít spotřebu úplně jinou.


Zdroje:

  1. European Commission – Standby, networked standby and off mode https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/standby-networked-standby-and-mode_en
  2. European Commission – New limits to standby modes of electrical appliances https://energy.ec.europa.eu/news/eu-consumers-save-energy-new-limits-standby-modes-electrical-appliances-2025-05-08_en


Další články z Umíme poradit
Tohoto škůdce má v bytě až 50 % českých domácností a často o něm ani neví
Tohoto škůdce má v bytě až 50 % českých domácností a často o něm ani neví
Čeští senioři můžou jezdit v MHD a vlacích skoro zadarmo. Stačí splnit jednoduché podmínky, o kterých často neví
Čeští senioři můžou jezdit v MHD a vlacích skoro zadarmo. Stačí splnit jednoduché podmínky, o kterých často neví

Mnoho lidí dříve samozřejmě mobilních díky vlastnímu vozu začne ve vyšším věku […]

Češi musí platit poplatky za sekačky na vlastní zahradě. Kdo to bude ignorovat, může dostat vysokou pokutu
Češi musí platit poplatky za sekačky na vlastní zahradě. Kdo to bude ignorovat, může dostat vysokou pokutu

Máte doma sekačku na trávu? Dejte si pozor na povinné ručení! Pokud jste si ho ještě nezařídili, můžete...

Češi, kteří mají na střeše fotovoltaiku se musí připravit na tuto povinnost: pokud ji nesplní, hrozí jim vysoká pokuta
Češi, kteří mají na střeše fotovoltaiku se musí připravit na tuto povinnost: pokud ji nesplní, hrozí jim vysoká pokuta

Máte na střeše soláry? Pak si určitě užíváte levnější elektřinu a pocit, […]

Kvíz z češtiny: Víte, jak správně napsat tato zapeklitá slova? 7/10 zvládnou jen lingvisté
Kvíz z češtiny: Víte, jak správně napsat tato zapeklitá slova? 7/10 zvládnou jen lingvisté

Čeština je krásná, ale umí být taky pěkně škodolibá. Slova, která zní […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Umíme poradit

Web funguje jako komunitní poradna, ve které lidé kladou otázky a ostatní uživatelé na ně odpovídají. Témata jsou velmi široká – od zdraví, vztahů a životního stylu, přes domácnost a finance až po techniku nebo zábavu. Obsah vzniká přímo z reálných zkušeností a názorů, takže čtenáři získají...

Všechny články tohoto autora →
Umíme poradit
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.