Češi přišli na chytrý trik za pár korun. Tahle vychytávka zvýší účinnost topení i o 30 %

Je to jeden z těch nápadů, nad kterými člověk nejdřív protočí oči. […]
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Článek byl poprvé publikován 10.10.2025 04:23
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:15
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Zkušenost redakce
Pohled redakce: Jak radiátor skutečně vytápí pokoj. Název trochu mate
Slovo radiátor svádí k představě, že většinu tepla předává sáláním. Ve skutečnosti běžné teplovodní radiátory vytápějí místnost kombinací sálání a přirozeného proudění vzduchu a u mnoha současných konstrukcí má konvekce velmi významný podíl.
Vzduch v bezprostřední blízkosti radiátoru se zahřeje, sníží svou hustotu a stoupá vzhůru. Na jeho místo proudí chladnější vzduch od podlahy, který se opět zahřeje. V místnosti tak vzniká přirozený cirkulační proud.
Současně teplý povrch radiátoru vyzařuje infračervené záření, které ohřívá okolní povrchy a člověka přímo. Poměr obou způsobů přenosu závisí na konstrukci konkrétního radiátoru.
Právě proto není dobrý nápad radiátor úplně schovat za velkou pohovku, dlouhé závěsy nebo těsný kryt. Překážka může omezit proudění vzduchu a změnit způsob, jakým se teplo dostává do místnosti.
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